Меду в Україні буде мало. А ціни на продукт зростатимуть й надалі. За оцінками експертів, у деяких регіонах 2025 року вартість меду додала 50% порівняно з 2024-м. Що стоїть за подорожчанням і чи варто очікувати дефіциту, з’ясував Фокус.

Українські пасічники прогнозують значний спад врожаю меду 2025 року - до третини менше, ніж торік. Як повідомив засновник “Пасіка 21” Сергій Шаронін, через заморозки, тривалі дощі, масові випадки отруєння бджіл, а також погану зимівлю пасік та важкі весняні умови для цвітіння медоносних рослин, перший медозбір провалився. Фокус поцікавився, скільки коштує мед зараз і чи слід запасатися ним наперед?

Огляд цін на мед в Україні: де шукати корисний продукт

Станом на липень 2025 року на ринку меду спостерігається значне зростання цін. Якщо, наприклад, акацієвий мед 2021 року продавали за 80-100 грн за літр, у 2025 році він коштує 200-250 грн. Фокус розглянув актуальні ціни в різних сегментах ринку.

Здорожчання меду є прямим наслідком неврожайного сезону Фото: УНІАН

Ціни на мед у супермаркетах

У великих торговельних мережах України ціни на мед варіюються залежно від бренду, об'єму та сорту. Станом на кінець липня 2025 року, вартість продукту в супермаркетах перевищує 34 грн.Звісно, залежно від об'єму.

Тож, за нашим спостереженням, найбільш доступні пропозиції стартують від 61,90 грн за банку 250 г в АТБ. В “Сільпо” ціни починаються від 34,40 грн за 100 г. А, приміром, у Varus вартість меду тут стартує від 36,60 грн за 125 г.

Мед є інгредієнтом багатьох продуктів харчування: від хлібобулочних виробів та десертів до напоїв та соусів. Зростання цін на сировину неминуче відобразиться на кінцевій вартості готових продуктів

Загалом, в супермаркетах можна знайти різні сорти меду, від популярного соняшникового та акацієвого і гречаного до натурального меду з різнотрав`я (в “Метро” такий коштує 85,90 за 300 г.

Українські пасічники прогнозують значний спад урожаю меду Фото: УНІАН

Ціни на мед на ринках та у пасічників

На ринках та безпосередньо у пасічників, де можна придбати мед урожаю 2025 року, ціни також чималі. Авжеж, вартість меду залежить від його сорту та регіону, де він був зібраний.

Так, акацієвий мед — один із найдорожчих сортів через його властивості (довго не кристалізується). На ринках ціна за літр може коливатися від 500 до 650 грн.

Гречаний мед, який завжди користується популярністю, коштує приблизно 250-320 грн за літр.

Вартість літра меду з різнотрав'я коливається від 150 до 250 грн, залежно від регіону та вмісту.

Соняшниковий мед — один із найдоступніших сортів, ціни на який варіюються від 120 до 200 грн за літр.

Затяжні дощі, прохолодна весна та спекотне літо негативно вплинули на медоносні культури

Щодо цін за регіонами, то продукт, зібраний в Карпатах, через унікальні гірські трави та високу якість, коштує дорожче - 200–300 грн за літр.

А, приміром, мед з Полісся — регіону, що багатий на різнотрав'я та липу, коштує 150-250 грн за літр.

У липні 2025 року ціни на мед в Україні є високими як у мережах магазинів, так і на ринках. Тому споживачам варто готуватися до того, що як сам натуральний мед не буде дешевим, так і продукти, які його містять, ймовірно, зростати в ціні, щонайменше до наступного сезону.

У 2025 році урожай меду в Україні може скоротитися на третину Фото: УНІАН

"Ідеальний шторм" для медової галузі: чому подорожчав мед в Україні

Фахівці галузі підтверджують, що влітку 2025 року український ринок меду переживає значні зміни, які призводять до відчутного зростання цін.

Експертка ринку, національна консультантка у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО ) Анна Бурка зазначає, що 2025 рік став одним із найскладніших для медової галузі за останнє десятиліття. Вона називає ситуацію "ідеальним штормом", що сформувався під впливом кількох ключових факторів.

Влітку 2025 року українські споживачі відзначають значне зростання цін на мед

“2025 рік дійсно стає одним з найскладніших для медової галузі за останнє десятиліття. Ця ситуація формується під впливом кількох ключових факторів, що створюють "ідеальний шторм" для галузі. Першою та найболючішою причиною залишаються наслідки військових дій - знищення пасік, неможливість ведення пасічної діяльності в зоні активних бойових дій тощо. Другим критичним фактором стали несприятливі погодні умови, в результаті чого відбулось зменшення пропозиції меду на ринку, зокрема сортових медів(весняних), на фоні збільшення собівартості виробництва меду”, — зазначила Анна Бурка.

Влітку 2025 року український ринок меду переживає значні зміни, що призводять до відчутного зростання цін Фото: УНІАН

Другим критичним фактором, за словами експертки, стали несприятливі погодні умови. Це призвело до значного зменшення пропозиції меду, особливо сортових весняних, на тлі зростання собівартості виробництва.

За попередніми оцінками, урожай весняних медів та акацієвого меду був вкрай обмеженим.

“Наразі говорити про фінальні дані медозбору ще зарано, і врожай буде відрізнятись залежно від регіону, однак тренд на зменшення врожаю вже є фактом. Так, за попередніми оцінками, було зібрано вкрай обмежену кількість весняних медів, акацієвого меду, а щодо липового меду — половина врожаю минулих років, обсяг врожаю соняшникового меду, може бути до 30% менше, ніж минулого року. Як наслідок, поточна цінова ситуація демонструє кардинальні зміни порівняно з попередніми роками. Для порівняння — закупівельна ціна на сортові меди зросла на майже 50 відсотків. Наприклад, якщо в минулому році гуртова ціна на липовий мед становила 80-85 грн за кг, то в поточному році досягає 120-130 грн/кг в залежності від регіону та обсягу”, — розповіла Бурка.

Анна Бурка, експертка ринку, зазначає, що 2025 рік став одним із найскладніших для медової галузі за останнє десятиліття Фото: УНІАН

Щодо цінового прогнозу, то він, на жаль, не найкращий. “Найближчим часом ситуація навряд чи покращиться", — зазначає Анна Бурка.

Активний попит від фасувальників та експортерів, а також від кінцевих споживачів, на тлі обмеженої пропозиції буде тиснути на ціни. Ринок адаптується, але споживачам доведеться звикати до вищих цін на якісний натуральний мед та продукти з ним щонайменше до наступного сезону.