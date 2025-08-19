"Некуда бежать": херсонские фермеры используют РЭБы и ружья, защищая урожай (фото)

Усилиями ВС РФ аграрии в Херсонской области теряют технику и людей, только за первые 6 месяцев этого года были уничтожены примерно 5 тысяч гектаров посевов. Однако самая острая проблема сейчас — это вражеские дроны, и фермеры вынуждены брать оружие в руки, чтобы защитить урожай.

Related video

Убытки за эти полгода превышают миллиард гривен. На поля сотнями падают БПЛА, поэтому новыми инструментами сельского хозяйства в Херсонской области стали помповые ружья, специальные детекторы и средства РЭБ. С местными пообщались журналисты "Суспільного", как известно из материала от 19 августа.

Фермер из Бериславского района Александр Гордиенко "прикрывает" тракторы с помощью анализатора частот "Чуйка", который перехватывает и выводит на экран видеосигнал FPV-дрона, и ружья. До полномасштабной войны его хозяйство базировалось в Бериславе. После деоккупации правобережной части региона мужчина сам разминировал сотни гектаров полей и вывез откуда несколько тысяч противотанковых мин. Чтобы продолжить работу, он спасал технику и работников от обстрелов, но на сегодня считает самым большим вызовом дроны.

Фото Александра Гордиенко Фото: Суспільне Фото анализатора частот "Чуйка" Фото: Суспільне

"В прошлом году мы спокойно сеялись и даже мысли не было, что они сюда дойдут. Сейчас они полностью контролируют до 25-30 километров от реки, то есть до всех наших полей достают. "Молнии" разных типов, разведчики, FPV маленькие и большие — все есть", — рассказал аграрий.

В этом году в результате атак ВС РФ он потерял уже несколько сотен гектаров зерновых. На землях, которые уцелели, урожай невысокий, потому что почти не было осадков, весной было холодно, а орошения после подрыва Каховской ГЭС нет. Косить также пришлось под прикрытием средств РЭБ.

"В основном РЭБом давим, но и ружьем уже сбивал. С первого раза не получается, но с четвертого-пятого — падают. Вот для этого десятизарядку и купил, чтобы уже точно попасть. Где-то под сотню дронов мы уже приземлили. Потом хожу по полям, ищу, чтобы обезвредить, которые не разорвались", — поделился фермер.

Базу в Бериславе изуродовали российские КАБы, а дом, трактор и другую технику сожгли БПЛА. Однако с наибольшей грустью Гордиенко говорит о другой потере — в результате удара FPV-дрона погиб его тракторист Василий.

Помощник агрария Сергей Михальцов назвал выезды в сторону Берислава "игрой со смертью". Раньше он разводил уток в селе Львове и продавал утят по всей области, но теперь почти все его имущество уничтожено. Мужчина вспомнил, как недавно эвакуировали несколько десятков овец. Животных решили вывозить во время так называемого перемирия весной. Их загрузили в КАМАЗ, а сзади прикрывал Гордиенко с РЭБом.

Фото животных, которых спасали из Берислава Фото: Суспільне

"Ночью ехали, попали на противопехотную мину-лепесток. Колеса повредили, но дотянули. Какие же они измученные были, те овцы", — вспомнил Михальцов.

Однако на вопрос, что будут делать дальше, помощник отвечает четко — сеять. Он признает, что ситуация только ухудшается, но надеется на завершение войны.

"Будем выходить на государственный уровень, просить какие-то гуманитарные коридоры или антидронные средства. Нам некуда бежать", — подчеркнул Михальцов.

На северо-запад от Херсона сотни гектаров земель обрабатывает фермерское хозяйство "Роксолана". Его председатель Максим Максимов рассказал, что на полях нашли или видели детонацию примерно 20 дронов.

Фото Максима Максимова Фото: Суспільне

"Вообще же этим летом ситуация значительно ухудшилась. Российские беспилотники подбивали технику и поджигали поля на всей правобережной части Херсонской области — от Кизомыса и Станислава вплоть до трассы на Николаев. И по самой трассе теперь уже машины жгут, вы же видели. Некоторые мои соседи так и не собрали урожай, потому что дроны достали туда и работать стало невозможно", — пояснил он.

До войны бизнес успешно развивался, а хозяин инвестировал в технику и современные способы обработки земель. Хозяйство в основном занималось зерновыми и техническими культурами. После полномасштабного вторжения ВС РФ земли оказались на линии фронта, и техника сгорела.

"Собирали по частицам все, что можно было спасти. Сами очищали поля от мин и обломков ракет. Весной 2023-го уже начали сеять. На осень следующего года нам восстановили орошение через Ингулецкий канал, который россияне повредили во время отступления. Да, к нам уже залетали "Шахеды", были и ракетные удары, но вот когда FPV-дроны начали доставать, работать стало действительно опасно", — вспомнил Максимов.

В этом году хозяин посеял различные культуры: пшеницу, подсолнечник, кукурузу, рапс, овощи. По словам фермера, несмотря на неблагоприятную погоду и далекий от идеала полив, урожайность — неплохая.

"Раньше мы очищали поля от мин, а теперь на них падают дроны. Здесь пшеничка редкая и их еще можно заметить — а когда сплошная масса, легко загрести беспилотник, который не разорвался", — пояснил комбайнер Виталий.

Работник Махамад Нисалов, который специализируется на арбузах, также похвалил урожай. По его словам, пришлось прилагать больше усилий, чтобы уберечь арбузы несмотря на холодные ночи, но они выросли вкусные.

Фото с полей хозяйства "Роксолана" Фото: Суспільне

"Нам уже надо думать о РЭБах, детекторах дронов и ружьях. Может, защитные решетки на технику ставить. Скоро надо подсолнечник косить, будем координироваться с военными по ситуации с безопасностью. Но оставлять это все мы не собираемся — по крайней мере, сейчас", — заверил Максимов.

Напомним, пограничники рассказали о ситуации в Сумской области. По данным ГПСУ, интенсивность вражеских штурмов снизилась, но РФ накопила на одном из направлений 50-тысячное войско.

Ночью на 19 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Полтавской области. Российские дроны атаковали Лубны и Кременчуг, в СМИ сообщали о серии взрывов.