Украинцы могут получить дополнительные выплаты в августе: кому заплатят

В августе 2025 года украинцы смогут получить единовременные денежные выплаты ко Дню Независимости. Часть выплат будет начислена автоматически, а другим гражданам необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Размер пособий зависит от статуса получателя и может превышать 3 тысячи гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кабинет Министров утвердил размеры выплат на этот год. Граждане с особыми заслугами перед государством получат по 3 100 грн. Люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей получат суммы в зависимости от группы инвалидности: I группа — 3 100 грн, II группа — 2 900 грн, III группа — 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и их дети смогут рассчитывать на выплату в размере 1 000 грн. Члены семей погибших ветеранов и Защитников Украины, а также супруги умерших инвалидов войны или участников боевых действий, которые не вступали в повторный брак, получат 650 грн. Другие участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков получат 450 грн.

Порядок получения выплат в 2025 году остался прежним. Пенсионерам деньги будут перечислены вместе с пенсией, дополнительное обращение не требуется. Работающие ветераны получат выплаты через счета своих воинских частей, учреждений или организаций, на основании заявок работодателей.

Гражданам, которые не являются пенсионерами и не работают, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление произвольной формы с документом, удостоверяющим личность, реквизитами банковского счета, а также подтверждающими право на выплату документами. Копии паспорта и удостоверения статуса прилагаются, при личном обращении предъявляются оригиналы.

Заявления принимались до 1 августа 2025 года, а при невозможности подать их в срок — до 1 октября.

