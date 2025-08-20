Українці можуть отримати додаткові виплати в серпні: кому заплатять

У серпні 2025 року українці зможуть отримати одноразові грошові виплати до Дня Незалежності. Частину виплат буде нараховано автоматично, а іншим громадянам необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України.

Розмір допомоги залежить від статусу одержувача і може перевищувати 3 тисячі гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Кабінет Міністрів затвердив розміри виплат на цей рік. Громадяни з особливими заслугами перед державою отримають по 3 100 грн. Люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концтаборів отримають суми залежно від групи інвалідності: I група — 3 100 грн, II група — 2 900 грн, III група — 2 700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів та їхні діти зможуть розраховувати на виплату в розмірі 1 000 грн. Члени сімей загиблих ветеранів і Захисників України, а також подружжя померлих інвалідів війни або учасників бойових дій, які не вступали в повторний шлюб, отримають 650 грн. Інші учасники війни, колишні в'язні концтаборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників отримають 450 грн.

Порядок отримання виплат у 2025 році залишився колишнім. Пенсіонерам гроші будуть перераховані разом із пенсією, додаткове звернення не потрібне. Ветерани, які працюють, отримають виплати через рахунки своїх військових частин, установ або організацій, на підставі заявок роботодавців.

Громадянам, які не є пенсіонерами і не працюють, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати заяву довільної форми з документом, що посвідчує особу, реквізитами банківського рахунка, а також документами, що підтверджують право на виплату. Копії паспорта та посвідчення статусу додаються, при особистому зверненні пред'являються оригінали.

Заяви приймали до 1 серпня 2025 року, а в разі неможливості подати їх у строк — до 1 жовтня.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.