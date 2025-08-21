Для некоторых украинцев "єОселя" станет бесплатной: какие условия

Государственная ипотечная программа "єОселя" готовится к масштабным изменениям для поддержки многодетных семей на фоне демографических проблем страны.

Новый формат программы позволит семьям с детьми получать жилье на более выгодных условиях: с каждым ребенком ставка по кредиту будет снижаться, а семьи с тремя и более детьми смогут рассчитывать на бесплатную ипотеку. Об этом сообщил председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер во время пресс-брифинга, передает УНИАН.

"Мы понимаем, что в стране существует серьезная демографическая проблема, и хотим создать условия для молодых семей с детьми", — отметил Мецгер.

По его словам, программа не станет прямым стимулом к рождению детей, но позволит поддержать тех, кто уже мотивирован строить будущее в Украине.

Суть нововведений заключается в постепенном снижении процентной ставки: если базовая ставка составляет 9%, для семей с одним ребенком она снизится до 6%, с двумя — до 3%, а для многодетных семей ставка составит 0%. Кроме того, планируется уменьшить первый взнос по ипотеке, чтобы сделать покупку жилья еще доступнее.

"Мы хотим донести до людей простой месседж: покупайте квартиры, будьте уверены в будущем, рожайте детей и помогайте стране. Программа начнет работать ориентировочно в декабре этого года — январе следующего", — добавил Мецгер.

Он также пояснил, что ставка будет корректироваться в зависимости от возраста ребенка: например, если ребенок уже взрослый и самостоятельный, условия кредита могут пересматриваться.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр.