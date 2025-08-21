Для деяких українців "єОселя" стане безкоштовною: які умови

Державна іпотечна програма "єОселя" готується до масштабних змін для підтримки багатодітних родин на тлі демографічних проблем країни.

Related video

Новий формат програми дасть змогу сім'ям із дітьми отримувати житло на вигідніших умовах: із кожною дитиною ставка за кредитом знижуватиметься, а сім'ї з трьома і більше дітьми зможуть розраховувати на безоплатну іпотеку. Про це повідомив голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер під час прес-брифінгу, передає УНІАН.

"Ми розуміємо, що в країні існує серйозна демографічна проблема, і хочемо створити умови для молодих сімей з дітьми", — зазначив Мецгер.

За його словами, програма не стане прямим стимулом до народження дітей, але дасть змогу підтримати тих, хто вже мотивований будувати майбутнє в Україні.

Суть нововведень полягає в поступовому зниженні відсоткової ставки: якщо базова ставка становить 9%, для сімей з однією дитиною вона знизиться до 6%, з двома — до 3%, а для багатодітних родин ставка становитиме 0%. Крім того, планується зменшити перший внесок за іпотекою, щоб зробити купівлю житла ще доступнішою.

"Ми хочемо донести до людей простий меседж: купуйте квартири, будьте впевнені в майбутньому, народжуйте дітей і допомагайте країні. Програма почне працювати орієнтовно в грудні цього року — січні наступного", — додав Мецгер.

Він також пояснив, що ставка коригуватиметься залежно від віку дитини: наприклад, якщо дитина вже доросла і самостійна, умови кредиту можуть переглядатися.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.