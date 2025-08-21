Пенсия в Украине: сколько будут платить, если нет стажа

Пенсионная система Украины базируется на страховых взносах, и право на пенсию напрямую зависит от наличия необходимого страхового стажа. Однако в случаях, когда стажа не хватает, граждане могут рассчитывать на государственную социальную помощь.

Согласно закону "О пенсийном обеспечении", такая помощь назначается только после достижения 65-летнего возраста. В 2025 году ее размер составляет 2361 гривну — именно столько установлен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Сумма может изменяться в зависимости от бюджета.

Для выхода на пенсию по возрасту необходим определенный стаж:

в 60 лет — не менее 32 лет;

в 63 года — от 22 до 32 лет;

в 65 лет — от 15 до 22 лет.

Если к 65 годам человек не накопил даже 15 лет стажа, пенсия по возрасту не назначается, а доступной альтернативой остается лишь социальная помощь.

Оформить ее можно в органах социальной защиты населения при условии предоставления паспорта, справки о стаже и декларации о доходах семьи. При этом существует ряд ограничений. Помощь не предоставят, если заявитель или его семья имеют дополнительные источники дохода, больше одного жилья или автомобиля, либо совершали крупные покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение последних шести месяцев.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.