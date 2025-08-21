Пенсія в Україні: скільки платитимуть, якщо немає стажу

Пенсійна система України базується на страхових внесках, і право на пенсію безпосередньо залежить від наявності необхідного страхового стажу. Однак у випадках, коли стажу не вистачає, громадяни можуть розраховувати на державну соціальну допомогу.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення", така допомога призначається тільки після досягнення 65-річного віку. У 2025 році її розмір становить 2361 гривню — саме стільки встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Сума може змінюватися залежно від бюджету.

Для виходу на пенсію за віком необхідний певний стаж:

у 60 років — не менше 32 років;

у 63 роки — від 22 до 32 років;

у 65 років — від 15 до 22 років.

Якщо до 65 років людина не накопичила навіть 15 років стажу, пенсія за віком не призначається, а доступною альтернативою залишається лише соціальна допомога.

Оформити її можна в органах соціального захисту населення за умови надання паспорта, довідки про стаж і декларації про доходи сім'ї. При цьому існує низка обмежень. Допомогу не нададуть, якщо заявник або його сім'я мають додаткові джерела доходу, більше одного житла або автомобіля, або здійснювали великі покупки на суму понад 50 тисяч гривень протягом останніх шести місяців.

