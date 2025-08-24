Выплата алиментов — это не о расчете, а о праве маленького человека на нормальную жизнь, отмечают Фокусу юристы и объясняют, какие финансовые санкции ожидают должников.

По состоянию на середину июля 2025 года в Украине насчитывается 187 116 производств из-за неуплаты алиментов, сообщает "Опендатабот". Это свидетельствует о том, что проблема приобрела массовый характер, превратившись из частного конфликта в серьезный социальный неутешительный тренд.

Как отмечает адвокат Анна Даниэль — управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", алименты — это не просто финансовая сумма, а признание ответственности обоих родителей за своего ребенка, даже после расторжения отношений. Это гарантированное право маленького человека на стабильность и нормальную жизнь.

"Согласно требованиям ст. 180-183 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются по договоренности между ними.

Наличие задолженности фактически лишает военнообязанного права на отсрочку по такому основанию, поскольку он не должным образом осуществляет содержание детей

По договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме", — отмечает юрист и добавляет, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Что грозит должнику за неуплату алиментов?

Юридические механизмы, предусмотренные украинским законодательством, являются жесткими и направлены на защиту интересов ребенка.

Финансовые санкции

Долг растет ежедневно. За каждый день просрочки предусмотрена пеня 1% и штрафы исполнителя, в частности:

20% суммы — за 1 год (отсчитывается от совокупного размера задолженности, превышающей сумму за 1 год);

30% суммы — за 2 года;

50% суммы — за 3 года.

"Также следует не забывать, что за неуплату алиментов должнику может грозить административная и уголовная ответственность", — предупреждает адвокат Ярослава Анохина.

Штрафы от исполнителя

В зависимости от длительности задолженности, исполнитель может наложить штраф в размере 20% (за 1 год долга), 30% (за 2 года) или 50% (за 3 года) от суммы долга.

Наличие задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца делает невозможным оформление отсрочки от призыва по мобилизации по основанию содержания 3-х и более детей

Ограничения в правах

Если совокупная сумма долга превышает платежи за 4 месяца (для детей с инвалидностью — за 3 месяца), государственный или частный исполнитель может временно ограничить должника в таких правах:

выезд за границу;

управление транспортными средствами;

пользование оружием;

охота.

Административная и уголовная ответственность

За долги, превышающие сумму платежей за 6 месяцев, лицу грозят общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов. В случае повторного нарушения срок увеличивается до 240-360 часов.

Уголовная ответственность

Уклонение от уплаты алиментов, задолженность по которым превышает платежи за 3 месяца, является злостным уклонением и наказывается согласно статье 164 Уголовного кодекса Украины. Санкции включают общественные работы, пробационный надзор или ограничение свободы.

Невозможность получения отсрочки

"Следует не забывать, что наличие задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца делает невозможным оформление отсрочки от призыва по мобилизации по основанию содержания 3-х и более детей", — предупреждает Ярослава Анохина.

Важно

Так, согласно приложению 5 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, военнообязанный должен подать вместе с заявлением об отсрочке информацию из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по категории взыскания (характеру обязательства) "взыскание алиментов".

Поэтому, наличие задолженности фактически лишает военнообязанного права на отсрочку по такому основанию, поскольку он не должным образом осуществляет содержание детей.

Война обострила проблему уплаты алиментов: выросли долги, а также количество производств

Как действовать обеим сторонам

Адвокаты отмечают, что в ситуации с алиментами важно сохранять благоразумие и использовать все доступные юридические инструменты.

Если вы получатель(ка) алиментов, то обратитесь в исполнительную службу и действуйте по алгоритму:

подайте исполнительный лист в Государственную исполнительную службу или частному исполнителю, чтобы начать принудительное взыскание;

наладьте коммуникацию с исполнителем — предоставляйте всю известную информацию о должнике (счета, имущество, место работы), чтобы помочь в исполнении решения;

инициируйте дополнительные меры — контролируйте процесс, требуйте ареста счетов, имущества и применения ограничений;

подавайте иск в суд и требуйте взыскания пени и штрафов через суд.

Адвокаты советуют даже обратиться в полицию в случае злостного уклонения от уплаты, инициируйте уголовное производство.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 6 месяцев (что отсчитывается со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению) должник может быть привлечен к административной ответственности на основании ст. 183-1 КУоАП

Если вы плательщик(ца) алиментов, то прежде всего, не игнорируйте требования:

своевременно платите алименты и будьте на связи с исполнителем, ведь активная позиция снижает риск суровых санкций;

доказывайте объективные обстоятельства, если задолженность возникла из-за болезни, потери работы или других обстоятельств, предоставляйте суду соответствующие доказательства. При таких условиях суд может частично или полностью освободить вас от уплаты долга;

платите средства официально, ведь даже если вы оказываете финансовую помощь неофициально, всегда лучше фиксировать платежи через банк. Это будет служить доказательством вашей добросовестности;

подавайте иск об уменьшении размера, если ваши обстоятельства изменились (например, служба в ВСУ), вы можете обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов.

Как отмечает адвокат Анна Даниэль, настоящая победа — это не судебное решение, а когда ребенок чувствует, что о нем заботятся оба родителя. Решение проблемы зависит не от политики или экономики, а от ответственности взрослых.

Ребенок не виноват в разрыве отношений родителей, войне или финансовых рисках

Алименты, как право ребенка на стабильность: возможно ли договориться родителям?

В деле с долгами по алиментам, юридические механизмы жесткие, однако есть и путь договоренностей.

"Судебные процессы, работа с исполнителями, безусловно, дадут свои результаты, хотя и требуют значительного временного ресурса. Своим клиентам я сначала советую договориться: составить бюджет ребенка, согласовать расходы, согласовать обязательные денежные суммы и дополнительные, а в общем график платежей. Ведь настоящая победа — это когда ребенок чувствует, что о нем заботятся оба родителя, даже если они больше не вместе. И то будет ли иметь этот ребенок нормальное детство, зависит не от политики, экономики страны, или войны, а от того, насколько ответственно мы, взрослые, отнесемся к своим обязанностям", — делится адвокат Ярослава Анохина.