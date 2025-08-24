Виплата аліментів — це не про розрахунок, а про право маленької людини на нормальне життя, наголошують Фокусу юристи і пояснюють, які фінансові санкції очікують боржників.

Станом на середину липня 2025 року в Україні налічується 187 116 проваджень через несплату аліментів, повідомляє “Опендатабот”. Це свідчить про те, що проблема набула масового характеру, перетворившись із приватного конфлікту на серйозну соціальний невтішний тренд.

Як зазначає адвокатка Анна Даніель — керуюча партнерка Адвокатського бюро “Анни Даніель”, аліменти — це не просто фінансова сума, а визнання відповідальності обох батьків за свою дитину, навіть після розірвання стосунків. Це гарантоване право маленької людини на стабільність і нормальне життя.

“Згідно з вимогами ст. 180-183 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Наявність заборгованості фактично позбавляє військовозобов’язаного права на відстрочку по такій підставі, оскільки він не належним чином здійснює утримання дітей

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі”, — зазначає юристка і додає,що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Борг за аліментами зростає щодня - за кожен день прострочення передбачена пеня 1 % та штрафи виконавця Фото: Pexels

Що загрожує боржнику за несплату аліментів?

Юридичні механізми, передбачені українським законодавством, є жорсткими та спрямовані на захист інтересів дитини.

Фінансові санкції

Борг зростає щодня. За кожен день прострочення передбачена пеня 1 % та штрафи виконавця, зокрема:

20% суми — за 1 рік (відраховується від сукупного розміру заборгованості, що перевищує суму за 1 рік);

30% суми — за 2 роки;

50% суми — за 3 роки.

“Також слід не забувати, що за несплату аліментів боржнику може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність”, - попереджає адвокатка Ярослава Анохіна.

Штрафи від виконавця

Залежно від тривалості заборгованості, виконавець може накласти штраф у розмірі 20% (за 1 рік боргу), 30% (за 2 роки) або 50% (за 3 роки) від суми боргу.

Наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці унеможливлює оформлення відстрочки від призову під час мобілізації по підставі утримання 3-х і більше дітей

Обмеження у правах

Якщо сукупна сума боргу перевищує платежі за 4 місяці (для дітей з інвалідністю - за 3 місяці), державний чи приватний виконавець може тимчасово обмежити боржника у таких правах:

виїзд за кордон;

керування транспортними засобами;

користування зброєю;

полювання.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

За борги, що перевищують суму платежів за 6 місяців, особі загрожують суспільно корисні роботи на строк від 120 до 200 годин. У разі повторного порушення строк збільшується до 240-360 годин.

Боржник зобов"язаний вжити всі необхідні заходи аби забезпечити сплату аліментів Фото: Ілюстративне фото

Кримінальна відповідальність

Ухилення від сплати аліментів, заборгованість за якими перевищує платежі за 3 місяці, є злісним ухиленням і карається згідно зі статтею 164 Кримінального кодексу України. Санкції включають громадські роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі.

Неможливість отримання відстрочки

“Слід не забувати, що наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці унеможливлює оформлення відстрочки від призову під час мобілізації по підставі утримання 3-х і більше дітей”, — попереджає Ярослава Анохіна.

Важливо

Так, згідно додатку 5 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, військовозобов’язаний має подати разом із заяво про відстрочку інформацію з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за категорією стягнення (характером зобов’язання) «стягнення аліментів».

Тож, наявність заборгованості фактично позбавляє військовозобов’язаного права на відстрочку по такій підставі, оскільки він не належним чином здійснює утримання дітей.

Війна загострила проблему сплати аліментів: зросли борги, а також кількість проваджень

Як діяти обом сторонам

Адвокати зазначають, що у ситуації із аліментами важливо зберігати розсудливість та використовувати усі доступні юридичні інструменти.

Якщо ви одержувач(ка) аліментів, то зверніться до виконавчої служби і дійте за алгоритмом:

подайте виконавчий лист до Державної виконавчої служби або приватного виконавця, щоб розпочати примусове стягнення;

налагодьте комунікацію з виконавцем - надавайте усю відому інформацію про боржника (рахунки, майно, місце роботи), щоб допомогти у виконанні рішення;

ініціюйте додаткові заходи — контролюйте процес, вимагайте арешту рахунків, майна та застосування обмежень;

подавайте позов до суду і вимагайте стягнення пені та штрафів через суд.

Адвокати радять навіть звернутися до поліції у разі злісного ухилення від сплати, ініціюйте кримінальне провадження.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 6 місяців (що відраховується з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання) боржника може бути притягнено до адміністративної відповідальності на підставі ст. 183-1 КУпАП

Якщо ви платник(ця) аліментів, то передусім, не ігноруйте вимоги:

своєчасно сплачуйте аліменти та будьте на зв'язку з виконавцем, адже активна позиція знижує ризик суворих санкцій;

доводьте об'єктивні обставини, якщо заборгованість виникла через хворобу, втрату роботи чи інші обставини, надавайте суду відповідні докази. За таких умов суд може частково або повністю звільнити вас від сплати боргу;

сплачуйте кошти офіційно, адже навіть якщо ви надаєте фінансову допомогу неофіційно, завжди краще фіксувати платежі через банк. Це слугуватиме доказом вашої добросовісності;

подавайте позов про зменшення розміру, якщо ваші обставини змінилися (наприклад, служба в ЗСУ), ви можете звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

Як наголошує адвокатка Анна Даніель, справжня перемога — це не судове рішення, а коли дитина відчуває, що про неї дбають обидва батьки. Вирішення проблеми залежить не від політики чи економіки, а від відповідальності дорослих.

Дитина не винна в розірванні відносин батьків, війні чи фінансових ризиках

Аліменти, як право дитини на стабільність: чи можливо домовитися батькам?

У справі із боргами за аліментами, юридичні механізми жорсткі, проте є і шлях домовленостей.

“Судові процеси, робота з виконавцями, беззаперечно, дадуть свої результати, хоч і потребують значного часового ресурсу. Своїм клієнтам я спершу раджу домовитися: скласти бюджет дитини, погодити витрати, погодити обов’язкові грошові суми та додаткові, а в загальному графік платежів. Адже справжня перемога — це коли дитина відчуває, що про неї дбають обидва батьки, навіть якщо вони більше не разом. І те чи буде мати ця дитина нормальне дитинство, залежить не від політики, економіки країни, чи війни, а від того, наскільки відповідально, ми, дорослі, поставимося до своїх обов’язків”, — ділиться адвокатка Ярослава Анохіна.