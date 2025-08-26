В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

В Украине выросло количество поддельных гривен. В 2024 году на миллион настоящих банкнот приходилось около 5,1 фальшивых, тогда как в 2023-м этот показатель был почти в два раза меньше — 2,1.

Чаще всего мошенники подделывали банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшей популярностью среди фальшивомонетчиков пользовалась банкнотами номиналом 500 грн — она составила 78% всех выявленных подделок. Еще 18% приходились на купюры по 200 грн, а остальные номиналы — 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1 000 грн — вместе составили лишь 4% фальшивок.

В Нацбанке подчеркнули, что уровень подделки гривны в 2024 году показал умеренный рост по сравнению с крайне низкими показателями 2022–2023 годов и приблизился к уровню 2021 года, до начала полномасштабного вторжения.

Специалисты напоминают: гражданам следует быть внимательными при обращении с наличными и проверять банкноты на подлинность.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине начали изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003-2007 годов. Их заменяют банкнотами 2014 года и последующих лет выпуска.

С 1 августа 2024 августа изымают из обращения банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах.