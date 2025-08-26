У НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють

В Україні зросла кількість підроблених гривень. У 2024 році на мільйон справжніх банкнот припадало близько 5,1 фальшивих, тоді як у 2023-му цей показник був майже вдвічі меншим — 2,1.

Найчастіше шахраї підробляли банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найбільшою популярністю серед фальшивомонетників користувалася банкнотами номіналом 500 грн — вона становила 78% усіх виявлених підробок. Ще 18% припадали на купюри по 200 грн, а решта номіналів — 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 1 000 грн — разом становили лише 4% фальшивок.

У Нацбанку наголосили, що рівень підробки гривні 2024 року показав помірне зростання порівняно з украй низькими показниками 2022-2023 років і наблизився до рівня 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення.

Фахівці нагадують: громадянам слід бути уважними при поводженні з готівкою та перевіряти банкноти на справжність.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в Україні почали вилучати банкноти номіналами 50 і 200 гривень. Йдеться про зразки 2003-2007 років. Їх замінюють банкнотами 2014 року і наступних років випуску.

З 1 серпня 2024 року вилучають з обігу банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003-2007 роках.