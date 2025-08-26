До 1 млн гривен: Кабмин обновил программу грантов для предпринимателей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что креативная индустрия получит специальные условия по программе "Власна справа". Нововведения предусматривают поддержку для фрилансеров, бизнеса и культурных инициатив.

О старте специальных условий по государственной программе для представителей креативной индустрии заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство приняло решение расширить возможности поддержки для предпринимателей этой сферы.

"Сегодня Правительство решило запустить специальные условия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей", — сказала Юлия Свириденко.

Она пояснила, что государство будет предоставлять гранты в зависимости от масштаба деятельности. В частности, речь идет о финансовой поддержке для фрилансеров-ФЛП, компаний, которые создают рабочие места, а также для бизнеса, который готов работать по модели софинансирования с государством.

Программа охватывает широкий спектр направлений — от кино и видеоиндустрии, библиотек, музеев и театров до архитектуры, дизайна, медиа, фотографии, разработки игр и программного обеспечения. Также поддержка будет предоставляться PR и рекламным проектам, а еще индивидуальной художественной деятельности, включая изделия народных художественных промыслов.

Размеры государственных грантов по программе "Власна справа"

По информации Юлии Свириденко, в зависимости от формата деятельности и количества созданных рабочих мест предусмотрены различные размеры финансирования. Так, фрилансеры, которые работают как физические лица-предприниматели, могут получить поддержку в размере 100 тысяч грн.

Для бизнеса, который обеспечит как минимум одно новое рабочее место, государство выделяет грант в 200 тысяч грн.

Если предприниматель берет на себя обязательства создать два рабочих места и приобщается к софинансированию в пропорции 70/30, он сможет рассчитывать на сумму до 500 тысяч грн.

Самая большая поддержка — 1 миллион грн — доступна тем участникам программы, которые организуют не менее четырех рабочих мест и согласятся на условия софинансирования в формате 70/30.

"Власна справа" — одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса", — подчеркнула премьер-министр. По ее словам, только за последние три года гранты получили более 28 тысяч украинцев, которые начали или развили собственный бизнес.

Отдельно Юлия Свириденко отметила, что инициатива поддерживает ветеранов.

"Участники боевых действий получили более двух тысяч грантов", — напомнила она.

Напомним, программа "Власна справа" действует как часть правительственной политики поддержки малого и среднего бизнеса и направлена на развитие экономики во время войны.

Как сообщал Фокус, особенность программы "Власна справа" заключается в том, что эти средства не нужно возвращать государству.

