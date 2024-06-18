До 500 тысяч на развитие бизнеса: кто может получить грант

Особенность программы "Власна справа" заключается в том, что эти средства не нужно возвращать государству.

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Государство обновило программу грантов "Власна справа", направленную на поддержку малого и среднего бизнеса. В соответствии с обновленными условиями, предпринимателям предоставят до 500 тысяч гривен для реализации проектов в Харькове и Харьковской области. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономики.

Благодаря новым условиям предоставления грантов через программу "Власна справа", правительство фактически удвоило финансирование помощи бизнесу в регионе, пострадавшем от российской агрессии.

Программа "Власна справа" отличается тем, что предоставленные средства не требуется возвращать государству. Их можно использовать для осуществления бизнес-идей, запуска собственного дела или инвестиций в уже существующий бизнес.

Кто может получить грант от программы "Власна справа"?

Помимо увеличения объемов финансирования, правительство впервые решило включить в программу "Власна справа" физических лиц, которые не зарегистрированы как ФЛП и не создают рабочие места. Чтобы получить доступ к средствам, необходимо выполнить следующие условия:

до 75 тыс. грн – для предпринимателей, которые еще не зарегистрировались, как "ФЛП", и не создают рабочие места;

до 300 тыс. грн (до 150 тыс. грн для остальных регинов) – иметь "ФЛП" и создать 1 рабочее место;

до 500 тыс. грн (до 250 тыс. грн для остальных регинов) – иметь "ФЛП" и создать 2 рабочих места.

"Мы понимаем, с какими вызовами каждый день сталкиваются предприниматели Харьковщины. И мы благодарны им за то, что они продолжают работать, несмотря на обстрелы, отключение света, разрушение и потери. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вдвое увеличили предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Власна справа" – до 500 тысяч гривен. Эти средства можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе на покупку генераторов", – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Для того чтобы зарегистрироваться на получение грантовой поддержки через программу "Власна справа", необходимо подготовить бизнес-план и иметь электронную подпись. При наличии этих документов, процесс регистрации выглядит следующим образом:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія;

заполнить онлайн-заявку в Дії;

прикрепить бизнес-план по форме;

подписать электронной подписью и отправить заявку.

Государственный центр занятости принимает решение о предоставлении гранта, учитывая различные факторы, такие как данные из банка предпринимателя, его репутация, качество представленного бизнес-плана и информация, указанная в заявлении.

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач рассказал Фокусу, почему для бизнеса очень важна идея. Также напомним, что недавно украинцам разрешили покупать в ипотеку не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.