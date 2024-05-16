Гранты для предпринимателей в Украине: кто имеет право на помощь для развития бизнеса

Грантовые средства будут возвращены государству в виде уплаченных налогов и сборов во время деятельности предприятий в течение трех лет.

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По инициативе программы "еРабота" государство выделило 8 млрд гривен для поддержки малого и среднего бизнеса. Впоследствии украинцы смогут подавать заявки на получение грантов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно информации на правительственном портале, с момента запуска программы в июле 2022 года уже было выделено грантовые средства для начала и расширения собственного дела 16 тысячам предпринимателей.

За время действия программы, запущенной в июле 2022 года, украинским предпринимателям было выделено следующее количество грантов и суммы средств:

14,69 тыс. микрогрантов на 3,5 млрд гривен — по программе "Власна справа";

657 грантов на 3,4 млрд гривен — для развития перерабатывающих предприятий;

195 грантов на 860 млн гривен — для садоводства и развития тепличного хозяйства;

431 грант на 188 млн гривен — для ветеранов и членов семей.

Кто может подать заявки на гранты для бизнеса

В 2024 году граждане также имеют возможность подавать заявки на получение грантов в рамках программы поддержки предпринимательства. Эта программа открыта как для текущих предпринимателей, так и для тех, кто не имеет опыта в данной сфере деятельности.

Регистрация осуществляется через портал государственных услуг "Дія", где также требуется предоставить бизнес-план.

Для получения гранта необходимо создание новых рабочих мест. Количество рабочих мест зависит от типа гранта: от одного-двух при получении микрогранта до нескольких десятков при участии в других программах. Размер гранта может достигать 250 тыс. гривен для создания или развития бизнеса, а для ветеранов предусмотрено финансирование до 1 млн гривен.

Информацию об условиях получения гранта по программе "Власна справа" можно найти по ссылке.

По словам представителей правительства, грантовые средства будут возвращены государству в виде уплаты налогов и сборов в течение трех лет деятельности предприятий, которые получили эти гранты. Это означает, что успешные бизнесы, поддержанные грантами, будут вносить вклад в бюджет через налоговые поступления, что способствует экономическому развитию и поддержанию программ государственной поддержки предпринимательства.

В рамках восьмой волны подачи заявлений на грантовую программу "Власна справа" в 2024 году, 469 граждан получат общую сумму в размере 112 миллионов гривен на начало или расширение своего бизнеса. Эта инициатива является частью усилий правительства по поддержке предпринимательства и стимулированию создания новых рабочих мест в стране.

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач рассказал Фокусу, почему для бизнеса очень важна идея. Также напомним, что недавно украинцам разрешили покупать в ипотеку не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.