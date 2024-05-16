Гранти для підприємців в Україні: хто має право на допомогу для розвитку бізнесу

Грантові кошти будуть повернуті державі у вигляді сплачених податків і зборів під час діяльності підприємств протягом трьох років.

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За ініціативи програми "єРабота" держава виділила 8 млрд гривень для підтримки малого та середнього бізнесу. Згодом українці зможуть подавати заявки на отримання грантів. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Згідно з інформацією на урядовому порталі, з моменту запуску програми в липні 2022 року вже було виділено грантові кошти для започаткування та розширення власної справи 16 тисячам підприємців.

За час дії програми, запущеної в липні 2022 року, українським підприємцям було виділено таку кількість грантів і суми коштів:

14,69 тис. мікрогрантів на 3,5 млрд гривень — за програмою "Власна справа";

657 грантів на 3,4 млрд гривень — для розвитку переробних підприємств;

195 грантів на 860 млн гривень — для садівництва та розвитку тепличного господарства;

431 грант на 188 млн гривень — для ветеранів і членів сімей.

Хто може подати заявки на гранти для бізнесу

У 2024 році громадяни також мають можливість подавати заявки на отримання грантів у межах програми підтримки підприємництва. Ця програма відкрита як для поточних підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в цій сфері діяльності.

Реєстрація здійснюється через портал державних послуг "Дія", де також потрібно надати бізнес-план.

Для отримання гранту необхідне створення нових робочих місць. Кількість робочих місць залежить від типу гранту: від одного-двох при отриманні мікрогранту до кількох десятків при участі в інших програмах. Розмір гранту може досягати 250 тис. гривень для створення або розвитку бізнесу, а для ветеранів передбачено фінансування до 1 млн гривень.

Інформацію про умови отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти за посиланням.

За словами представників уряду, грантові кошти будуть повернуті державі у вигляді сплати податків і зборів протягом трьох років діяльності підприємств, які отримали ці гранти. Це означає, що успішні бізнеси, підтримані грантами, робитимуть внесок до бюджету через податкові надходження, що сприяє економічному розвитку та підтримці програм державної підтримки підприємництва.

У межах восьмої хвилі подачі заяв на грантову програму "Власна справа" у 2024 році, 469 громадян отримають загальну суму в розмірі 112 мільйонів гривень на початок або розширення свого бізнесу. Ця ініціатива є частиною зусиль уряду з підтримки підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць у країні.

Раніше доктор економічних наук Андрій Длігач розповів Фокусу, чому для бізнесу дуже важлива ідея. Також нагадаємо, що нещодавно українцям дозволили купувати в іпотеку не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.