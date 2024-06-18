До 500 тисяч на розвиток бізнесу: хто може отримати грант

Особливість програми "Власна справа" полягає в тому, що ці кошти не потрібно повертати державі.

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Держава оновила програму грантів "Власна справа", спрямовану на підтримку малого та середнього бізнесу. Відповідно до оновлених умов, підприємцям нададуть до 500 тисяч гривень для реалізації проєктів у Харкові та Харківській області. Про це йдеться у пресслужбі Міністерства економіки.

Завдяки новим умовам надання грантів через програму "Власна справа", уряд фактично подвоїв фінансування допомоги бізнесу в регіоні, що постраждав від російської агресії.

Програма "Власна справа" відрізняється тим, що надані кошти не потрібно повертати державі. Їх можна використати для здійснення бізнес-ідей, запуску власної справи або інвестицій у вже наявний бізнес.

Хто може отримати грант від програми "Власна справа"?

Крім збільшення обсягів фінансування, уряд вперше вирішив долучити до програми "Власна справа" фізичних осіб, які не зареєстровані як ФОПи і не створюють робочі місця. Щоб отримати доступ до коштів, необхідно виконати такі умови:

до 75 тис. грн — для підприємців, які ще не зареєструвалися, як "ФОП", і не створюють робочі місця;

до 300 тис. грн (до 150 тис. грн для решти регіонів) — мати "ФОП" і створити 1 робоче місце;

до 500 тис. грн (до 250 тис. грн для решти реґінів) — мати "ФОП" і створити 2 робочі місця.

"Ми розуміємо, з якими викликами щодня стикаються підприємці Харківщини. І ми вдячні їм за те, що вони продовжують працювати, незважаючи на обстріли, вимкнення світла, руйнування та втрати. Щоб підтримати підприємців, ми вдвічі збільшили граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" — до 500 тисяч гривень. Ці кошти можна спрямувати на оплату оренди, обладнання, зокрема на купівлю генераторів", — повідомила перша віцепрем'єр-міністр — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Для того щоб зареєструватися на отримання грантової підтримки через програму "Власна справа", необхідно підготувати бізнес-план і мати електронний підпис. За наявності цих документів, процес реєстрації виглядає наступним чином:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія;

заповнити онлайн-заявку в Дії;

прикріпити бізнес-план за формою;

підписати електронним підписом і надіслати заявку.

Державний центр зайнятості ухвалює рішення про надання гранту з огляду на різні чинники, такі як дані з банку підприємця, його репутація, якість поданого бізнес-плану та інформація, зазначена в заяві.

Раніше доктор економічних наук Андрій Длігач розповів Фокусу, чому для бізнесу дуже важлива ідея. Також нагадаємо, що нещодавно українцям дозволили купувати в іпотеку не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.