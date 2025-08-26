До 1 млн гривень: Кабмін оновив програму грантів для підприємців

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що креативна індустрія отримає спеціальні умови за програмою "Власна справа". Нововведення передбачають підтримку для фрілансерів, бізнесу та культурних ініціатив.

Про старт спеціальних умов за державною програмою для представників креативної індустрії заявила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд ухвалив рішення розширити можливості підтримки для підприємців цієї сфери.

"Сьогодні Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців", – сказала Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що держава надаватиме гранти залежно від масштабу діяльності. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку для фрілансерів-ФОПів, компаній, які створюють робочі місця, а також для бізнесу, що готовий працювати за моделлю співфінансування з державою.

Програма охоплює широкий спектр напрямів — від кіно та відеоіндустрії, бібліотек, музеїв і театрів до архітектури, дизайну, медіа, фотографії, розробки ігор і програмного забезпечення. Також підтримка надаватиметься PR та рекламним проєктам, а ще індивідуальній мистецькій діяльності, включно з виробами народних художніх промислів.

Розміри державних грантів за програмою "Власна Справа"

За інформацією Юліі Свириденко, залежно від формату діяльності та кількості створених робочих місць передбачено різні розміри фінансування. Так, фрілансери, які працюють як фізичні особи-підприємці, можуть отримати підтримку у розмірі 100 тисяч грн.

Для бізнесу, що забезпечить щонайменше одне нове робоче місце, держава виділяє грант у 200 тисяч грн.

Якщо підприємець бере на себе зобов’язання створити два робочих місця та долучається до співфінансування у пропорції 70/30, він зможе розраховувати на суму до 500 тисяч грн.

Найбільша підтримка — 1 мільйон грн — доступна тим учасникам програми, які організують щонайменше чотири робочі місця та погодяться на умови співфінансування у форматі 70/30.

"Власна справа — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу", – підкреслила премʼєр-міністр. За її словами, лише за останні три роки гранти отримали понад 28 тисяч українців, які започаткували або розвинули власний бізнес.

Окремо Юлія Свириденко відзначила, що ініціатива підтримує ветеранів.

"Учасники бойових дій отримали понад дві тисячі грантів", – нагадала вона.

Нагадаємо, програма "Власна справа" діє як частина урядової політики підтримки малого й середнього бізнесу та спрямована на розвиток економіки під час війни.

Як повідомляв Фокус, особливість програми "Власна справа" полягає в тому, що ці кошти не потрібно повертати державі.

Фокус також писав як підприємниця відродила сімейну справу у Запоріжжі завдяки гранту "Власна Справа".