В Украине впервые за 13 лет объем наличных евро превысил объем долларов. Фокус выяснил, означает ли это, что основной валютой для сбережений у украинцев становится евро, а также, какие курсовые колебания и почему происходят в конце августа 2025 года.

В июле 2025-го банки завезли в Украину рекордное количество иностранной наличности — 732 млн долларов в эквиваленте. Наличных долларов при этом — на $332 млн, а евро — на $395 млн (в эквиваленте), о чем свидетельствуют данные Нацбанка. Это заставило задуматься, не происходит ли в Украине постепенное изменение валютных приоритетов граждан? Фокус спросил об этом у экспертов.

Почему в Украине вырос спрос на евро

По мнению аналитиков Eavex Capital, причиной такого сдвига стал последний тренд укрепления евро по отношению к доллару США. С начала 2025 года евро подорожал на 11%: с уровня 1,02 до 1,16 доллара за 1 евро.

"Увеличение спроса на наличные в евро является следствием недавнего тренда заметного роста курса евро к доллару США... Соответственно, если этот тренд продолжится, то экономить в евро может быть выгоднее, чем экономить в долларах США", — отмечает директор аналитического департамента Eavex Capital Дмитрий Чурин.

В то же время банкиры охлаждают энтузиазм, ведь пока не видят массового перехода населения на наличные евро.

"Сейчас довольно спокойный сезон по наличке, она даже торгуется ниже межбанка, то есть особого спроса нет. Мы считаем, что это лишь временный спад на импорт долларовой наличности", — считает дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной.

Специалист добавляет, что евро является более волатильной валютой, тогда как курс доллар/гривна остается стабильным. Поэтому не исключено, что уже осенью спрос на доллар США снова возрастет.

"Возможно, в сентябре или октябре ситуация изменится в сторону оживления спроса на доллар США. Тогда можно будет точнее сказать, действительно ли население и бизнес переходят на евро", — отмечает он.

Какую валюту выбрать и как меняется курс

Что касается выбора между евро и долларом, то специалисты советуют отталкиваться от личных целей. Ведь есть еще гривна. "Если вы хотите сохранить средства от инфляции, то я бы посоветовал обратить внимание на гривневые инструменты, прежде всего гривневые депозиты", — говорит вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Эксперт также прогнозирует, что уже в сентябре НБУ может снизить учетную ставку, а затем под "коррекцию" попадут и другие монетарные инструменты, поэтому, в сентябре ставки по депозитам могут снизиться.

В то же время банкиры напоминают, что доллар является ведущей иностранной валютой в Украине (ее средневзвешенный курс закладывается в государственном бюджете). И именно доллар является более стабильной валютой, ведь в условиях войны Нацбанк ввел достаточно эффективную стратегию — действует режим "управляемой гибкости", благодаря которому на рынке почти исключены неконтролируемые, хаотичные изменения. Фактически благодаря НБУ, как основному игроку рынка, удается держать спрос и предложение в балансе, поэтому текущие курсовые изменения минимальны. Поэтому можно считать, что доллар является менее волатильным и более прогнозируемым.

По состоянию на конец августа 2025 года, курс евро к гривне в Украине демонстрирует определенную изменчивость, но в целом сохраняет относительную стабильность. Согласно данным Нацбанка, евро упало ниже отметки 48 грн. Колебания курса евро на межбанке и наличном рынке невелики.

Ключевые показатели (по состоянию на 28 августа 2025 года):

официальный курс НБУ составляет 47,88 грн за евро.

на наличном рынке курс покупки/продажи в банках и обменниках колеблется в пределах 47,75-48,35 грн за евро.

На мировых рынках пара евро/доллар колеблется в диапазоне 1,15-1,2. Отметим, что это является важным фактором для стабильности курса евро и в Украине, поскольку позволяет удерживать курс в предсказуемых пределах.

Как объясняет председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, курс евро напрямую зависит от мировых торгов пары доллар-евро. То есть украинский курс формируется именно на основе мировых котировок этой пары, а также пары гривна-доллар.

"Поэтому, как мы наблюдаем, уже несколько месяцев подряд, колебания евро более ощутимо благодаря своей частоте. С начала года официальный курс доллара снизился в среднем на 1-1,5% (начальный курс года 42,02 грн). Зато курс евро вырос на 10-12% (начальный курс года — 43,68 грн). Сейчас соотношение доллара к евро на мировых рынках держится коридора 1,15-1,25 (в "переводе" на гривну — 48-49,5 грн). И такое соотношение может еще некоторое время продержаться, по крайней мере к нему рынок уже привык", — уточняет эксперт.

Конечно, котировки мировых валют зависят от ряда факторов (как экономических, так и геополитических). Поэтому соотношение между долларом и евро может как сокращаться, так и увеличиваться. Однако самое главное: этим валютам обесценивание не грозит, они остаются в статусе мировых. Состояние неопределенности является весомым поводом к более активным курсовым изменениям именно евровалюты. И прогнозировать текущие курсовые изменения в Украине, опирающиеся на мировые тенденции, крайне трудно.

Поэтому банкиры не советуют украинцам изо всех сил бежать и скупать евро. Однако для диверсификации собственного портфеля сбережений можно вполне хранить накопления во всех трех валютах — гривне, долларах и евро. Но больше всего рисков ослабления курса все же имеет национальная валюта.

"Война и мировая экономика оставляют неопределенность: задержки с международной поддержкой или новые обострения могут ослабить гривну", — отметила Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций UnexBank.