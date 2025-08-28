В Україні вперше за 13 років обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів. Фокус з’ясував, чи означає це, що основною валютою для заощаджень в українців стає євро, а також, які курсові коливання і чому відбуваються наприкінці серпня 2025 року.

У липні 2025-го банки завезли до України рекордну кількість іноземної готівки - 732 млн доларів в еквіваленті. Готівкових доларів при цьому - на $332 млн, а євро - на $395 млн (в еквіваленті), про що свідчать дані Нацбанку. Це змусило замислитися, чи не відбувається в Україні поступова зміна валютних пріоритетів громадян? Фокус запитав про це у експертів.

Чому в Україні зріс попит на євро

На думку аналітиків Eavex Capital, причиною такого зсуву став останній тренд укріплення євро по відношенню до долара США. Від початку 2025 року євро подорожчав на 11%: з рівня 1,02 до 1,16 долара за 1 євро.

Банкіри порадили, що вигідніше купувати, долар чи євро

«Збільшення попиту на готівку у євро є наслідком нещодавнього тренду помітного зростання курсу євро до долару США... Відповідно, якщо цей тренд продовжиться, то заощаджувати в євро може бути вигідніше, ніж заощаджувати у доларах США», - зазначає директор аналітичного департаменту Eavex Capital Дмитро Чурін.

Водночас банкіри охолоджують ентузіазм, адже поки не бачать масового переходу населення на готівкові євро.

«Зараз доволі спокійний сезон по готівці, вона навіть торгується нижче міжбанку, тобто особливого попиту немає. Ми вважаємо, що це лише тимчасовий спад на імпорт доларової готівки», - вважає дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Зараз доволі спокійний сезон по готівці, вона торгується навіть нижче міжбанку, тобто особливого попиту немає. Тому ми вважаємо, що наразі просто тимчасовий спад на імпорт доларової готівки

Фахівець додає, що євро є більш волатильною валютою, тоді як курс долар/гривня залишається стабільним. Тому не виключено, що вже восени попит на долар США знову зросте.

«Можливо, у вересні чи жовтні ситуація зміниться в бік пожвавлення попиту на долар США. Тоді можна буде точніше сказати, чи справді населення та бізнес переходять на євро», - зазначає він.

Євро та долару знецінення не загрожує, вони залишаються в статусі світових

Яку валюту обрати та як змінюється курс

Щодо вибору між євро та доларом, то фахівці радять відштовхуватися від особистих цілей. Адже є ще гривня. “Якщо ви прагнете зберегти кошти від інфляції, то я б порадив звернути увагу на гривневі інструменти, насамперед гривневі депозити”, - каже віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Експерт також прогнозує, що вже у вересні НБУ може знизити облікову ставку, а відтак під “корекцію” потраплять і інші монетарні інструменти, тож, у вересні ставки за депозитами можуть знизитися.

Наразі триває період найвигідніших ставок, які залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягати 17% річних

Водночас банкіри нагадують, що долар є провідною іноземною валютою в Україні (її середньозважений курс закладається у державному бюджеті). І саме долар є більш стабільною валютою, адже в умовах війни Нацбанк запровадив досить ефективну стратегію - діє режим “керованої гнучкості”, завдяки якому на ринку майже виключені неконтрольовані, хаотичні зміни. Фактично завдяки НБУ, як основного гравця ринку, вдається тримати попит і пропозицію в балансі, відтак поточні курсові зміни є мінімальними. Тому можна вважати, що долар є менш волатильним і більш прогнозованим.

Станом на кінець серпня 2025 року, курс євро до гривні в Україні демонструє певну мінливість, але загалом зберігає відносну стабільність. Згідно з даними Нацбанку, євро впало нижче позначки 48 грн. Коливання курсу євро на міжбанку та готівковому ринку є невеликими.

Паперові гроші, що не працюють, поволі втрачатимуть свою купівельну здатність

Ключові показники (станом на 28 серпня 2025):

офіційний курс НБУ становить 47,88 грн за євро.

на готівковому ринку курс купівлі/продажу в банках та обмінниках коливається в межах 47,75-48,35 грн за євро.

На світових ринках пара євро/долар коливається у діапазоні 1,15-1,2. Зазначимо, що це є важливим фактором для стабільності курсу євро і в Україні, оскільки дозволяє утримувати курс у передбачуваних межах.

Як пояснює голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, курс євро напряму залежить від світових торгів пари долар-євро. Тобто український курс формується саме на основі світових котирувань цієї пари, а також пари гривня-долар.

“Тому, як ми спостерігаємо, вже кілька місяців поспіль, коливання євро більш відчутне завдяки своїй частоті. Від початку року офіційний курс долара знизився в середньому на 1-1,5% (початковий курс року 42,02 грн). Натомість курс євро зріс на 10-12% (початковий курс року - 43,68 грн). Наразі співвідношення долара до євро на світових ринках тримається коридору 1,15-1,25 (в “перекладі” на гривню - 48-49,5 грн). І таке співвідношення може ще деякий час протриматися, принаймні до нього ринок вже призвичаївся”, - уточнює експерт.

Звісно, котирування світових валют залежить від низки факторів (як економічних, так і геополітичних). Тому співвідношення між доларом і євро може як скорочуватися, так і збільшуватися. Однак найголовніше: цим валютам знецінення не загрожує, вони залишаються в статусі світових. Стан невизначеності є вагомим приводом до більш активних курсових змін саме євровалюти. І прогнозувати поточні курсові зміни в Україні, що спиратимуться на світові тенденції, вкрай важко.

Саме долар є більш стабільною валютою, адже в умовах війни Нацбанк запровадив досить ефективну стратегію “керованої гнучкості”, завдяки чому на ринку майже виключені неконтрольовані, хаотичні зміни

Тому банкіри не радять українцям чимдуж бігти і скуповувати євро. Проте для диверсифікації власного портфелю заощаджень можна цілком зберігати накопичення у всіх трьох валютах - гривні, доларах та євро. Та найбільше ризиків послаблення курсу все ж таки має національна валюта.

“Війна й світова економіка залишають невизначеність: затримки з міжнародною підтримкою чи нові загострення можуть послабити гривню”, - зауважила Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій UnexBank.