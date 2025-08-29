440 млн грн из бюджета ежемесячно на судей: Гетманцев заявил о несправедливости пенсий

Украинская пенсионная система требует срочных изменений. В настоящее время наблюдается несправедливость существующих выплат.

На пенсии для 4 тысяч судей государство ежемесячно тратит 440 миллионов гривен — сумму, сопоставимую с выплатами 120 тысячам пенсионеров среди педагогов и медиков. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что трудовой стаж и возраст выхода на пенсию для судей и прокуроров значительно ниже, чем для обычных граждан. Так, чтобы уйти на пенсию, обычному человеку нужно отработать 32 года, тогда как судье достаточно 20 лет, а прокурору — всего 15. Возраст выхода на пенсию также отличается: 60 лет для обычного человека, 55 — для судей и 46 — для прокуроров.

При этом размер пенсий у представителей этих профессий существенно выше. Если средняя пенсия обычного гражданина составляет около 30% от зарплаты, то судьи и прокуроры получают от 50 до 70%. Кроме того, их выплаты индексируются с учетом роста денежного содержания должностей, что делает систему еще более дисбалансной.

По словам парламентария, такие различия противоречат принципам справедливости и равенства, гарантированным Конституцией. Гетманцев подчеркнул: пенсионная реформа назрела давно, и необходимо пересмотреть как солидарную, так и накопительную системы, чтобы устранить существующую несправедливость.

Ранее он также предложил повысить минимальную пенсию до 4000 гривен, что потребует дополнительного финансирования в размере примерно 2,2 миллиарда гривен ежемесячно.

Отдельно стоит отметить аномальные "специальные" пенсии, которые начисляются примерно каждому пятому пенсионеру по отдельным законам и гораздо выше обычных. Так, шахтеры получают коэффициент замещения до 80%, силовики — 65%, прокуроры — 60%, судьи — 50%, а фактически иногда пенсия может превышать 100% зарплаты. Например, суд решил, что прокурор с зарплатой 13 тысяч гривен может получать пенсию в 97 тысяч.

