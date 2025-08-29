440 млн грн із бюджету щомісяця на суддів: Гетманцев заявив про несправедливість пенсій

Українська пенсійна система потребує термінових змін. Нині спостерігається несправедливість наявних виплат.

На пенсії для 4 тисяч суддів держава щомісяця витрачає 440 мільйонів гривень — суму, яку можна порівняти з виплатами 120 тисячам пенсіонерів з-поміж педагогів і медиків. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев зазначив, що трудовий стаж і вік виходу на пенсію для суддів і прокурорів значно нижчий, ніж для звичайних громадян. Так, щоб піти на пенсію, звичайній людині потрібно відпрацювати 32 роки, тоді як судді достатньо 20 років, а прокурору — лише 15. Вік виходу на пенсію також відрізняється: 60 років для звичайної людини, 55 — для суддів і 46 — для прокурорів.

При цьому розмір пенсій у представників цих професій істотно вищий. Якщо середня пенсія звичайного громадянина становить близько 30% від зарплати, то судді та прокурори отримують від 50 до 70%. Крім того, їхні виплати індексуються з урахуванням зростання грошового утримання посад, що робить систему ще більш дисбалансною.

За словами парламентарія, такі відмінності суперечать принципам справедливості та рівності, гарантованим Конституцією. Гетманцев підкреслив: пенсійна реформа назріла давно, і необхідно переглянути як солідарну, так і накопичувальну системи, щоб усунути наявну несправедливість.

Раніше він також запропонував підвищити мінімальну пенсію до 4000 гривень, що потребуватиме додаткового фінансування в розмірі приблизно 2,2 мільярда гривень щомісяця.

Окремо варто відзначити аномальні "спеціальні" пенсії, які нараховуються приблизно кожному п'ятому пенсіонерові за окремими законами та є набагато вищими за звичайні. Так, шахтарі отримують коефіцієнт заміщення до 80%, силовики — 65%, прокурори — 60%, судді — 50%, а фактично іноді пенсія може перевищувати 100% зарплати. Наприклад, суд вирішив, що прокурор із зарплатою 13 тисяч гривень може отримувати пенсію в 97 тисяч.

