Цены не порадуют: в Украине резко изменилась стоимость мяса

Украинцы все чаще замечают рост цен на мясо, особенно на свинину и говядину. На рынках и в магазинах килограмм свиной лопатки уже стоит от 220 до 240 гривен, а задняя часть говядины достигает 360 гривен.

Тенденция к удорожанию продолжится, ведь на рынке наблюдается дефицит поголовья и высокие затраты на корма. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Андрей Бабенко в комментарии для "Суспільного".

он отметил, что в Украине традиционно больше всего потребляют курятину, за ней следует свинина, а на третьем месте – говядина. Однако именно свинина и говядина в последнее время подорожали сильнее всего, что уже отражается на покупательских привычках.

По словам продавцов, если раньше люди могли позволить себе по два килограмма мяса, то теперь ограничиваются одним. На прилавках цены выглядят так: сало – от 30 до 240 гривен за килограмм, свиные ребра – 200–220 гривен, лопатка и задняя часть – 220–240 гривен, свиная шейка – 320 гривен.

Говядина также значительно прибавила в цене: задняя часть стоит 360 гривен, лопатка – 340–350, шея – 250, ребра – около 200 гривен. "Я купил полтора килограмма лопатки за 330 гривен. Теперь выбираю мясо, исходя из того, сколько денег есть в кошельке", – рассказал один из покупателей.

На этом фоне единственным "исключением" стала курятина – за последний месяц она немного подешевела на 2–3 гривны за килограмм. Но даже с этим снижением цены остаются выше прошлогодних: например, куриные крылья, которые раньше стоили 75 гривен, теперь продаются по 100.

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко пояснил, что причины нынешнего подорожания формировались заранее. В 2024 году вспышка африканской чумы свиней сократила поголовье на 30–40%, что вызвало дефицит. А в 2025-м добавился еще и рост стоимости кормов, который напрямую влияет на себестоимость.

"Ожидать снижения цен не стоит. В ближайшее время мясо будет только дорожать – и свинина, и говядина, и даже курятина", – подчеркнул эксперт.

