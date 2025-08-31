Ціни не порадують: в Україні різко змінилася вартість м'яса

Українці все частіше помічають зростання цін на м'ясо, особливо на свинину та яловичину. На ринках і в магазинах кілограм свинячої лопатки вже коштує від 220 до 240 гривень, а задня частина яловичини сягає 360 гривень.

Тенденція до подорожчання продовжиться, адже на ринку спостерігається дефіцит поголів'я та високі витрати на корми. Про це повідомив виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Андрій Бабенко в коментарі для "Суспільного".

він зазначив, що в Україні традиційно найбільше споживають курятину, за нею йде свинина, а на третьому місці — яловичина. Однак саме свинина та яловичина останнім часом подорожчали найсильніше, що вже відбивається на купівельних звичках.

За словами продавців, якщо раніше люди могли дозволити собі по два кілограми м'яса, то тепер обмежуються одним. На прилавках ціни виглядають так: сало — від 30 до 240 гривень за кілограм, свинячі ребра — 200-220 гривень, лопатка і задня частина — 220-240 гривень, свиняча шийка — 320 гривень.

Яловичина також значно додала в ціні: задня частина коштує 360 гривень, лопатка — 340-350, шия — 250, ребра — близько 200 гривень. "Я купив півтора кілограма лопатки за 330 гривень. Тепер обираю м'ясо, виходячи з того, скільки грошей є в гаманці", — розповів один із покупців.

На цьому тлі єдиним "винятком" стала курятина — за останній місяць вона трохи подешевшала на 2-3 гривні за кілограм. Але навіть із цим зниженням ціни залишаються вищими за торішні: наприклад, курячі крила, які раніше коштували 75 гривень, тепер продаються по 100.

Виконавчий директор асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко пояснив, що причини нинішнього подорожчання формувалися заздалегідь. У 2024 році спалах африканської чуми свиней скоротив поголів'я на 30-40%, що спричинило дефіцит. А у 2025-му додалося ще й зростання вартості кормів, яке безпосередньо впливає на собівартість.

"Очікувати зниження цін не варто. Найближчим часом м'ясо тільки дорожчатиме — і свинина, і яловичина, і навіть курятина", — підкреслив експерт.

