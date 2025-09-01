Многодетные семьи в Украине могут потерять соцвыплаты: что важно знать

В Пенсионном фонде Украины опубликовали разъяснение о правилах предоставления государственной помощи многодетным семьям и случаях, когда выплаты могут быть прекращены.

Многодетными в Украине считаются семьи, где воспитывается не менее трех детей до 18 лет или до 23 лет, если они продолжают обучение. Об этом сообщили в пресс-службе одного из региональных управлений ПФУ.

Для таких семей предусмотрена ежемесячная помощь. Согласно постановлению правительства от 13 марта 2019 года №250, в 2025 году размер выплат составляет 2,1 тыс. грн на третьего и каждого следующего ребенка до достижения шестилетнего возраста. При этом доход семьи на размер пособия не влияет.

Однако предусмотрены обстоятельства, при которых право на помощь утрачивается. В частности, отказ в выплатах возможен, если заявитель получает базовую соцпомощь по другому постановлению Кабмина, либо в случае лишения родительских прав, нецелевого использования средств, помещения детей на полное государственное содержание или их зачисления в интернат. Выплаты прекращаются также при смерти ребенка или получателя, потере статуса многодетной семьи, а также если родитель попал в места лишения свободы.

В ПФУ подчеркнули, что при возникновении таких обстоятельств семья обязана в течение десяти дней уведомить органы фонда.

Для оформления пособия один из родителей, проживающий с детьми, должен обратиться к уполномоченным органам власти, в Центр предоставления админуслуг или сервисный центр ПФУ. При себе необходимо иметь заявление установленного образца, паспорт, свидетельства о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка (с шестилетнего возраста).

