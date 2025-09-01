Багатодітні сім'ї в Україні можуть втратити соцвиплати: що важливо знати

У Пенсійному фонді України опублікували роз'яснення про правила надання державної допомоги багатодітним сім'ям і випадки, коли виплати можуть бути припинені.

Багатодітними в Україні вважаються сім'ї, де виховується щонайменше троє дітей до 18 років або до 23 років, якщо вони продовжують навчання. Про це повідомили у пресслужбі одного з регіональних управлінь ПФУ.

Для таких сімей передбачено щомісячну допомогу. Згідно з постановою уряду від 13 березня 2019 року №250, у 2025 році розмір виплат становить 2,1 тис. грн на третю і кожну наступну дитину до досягнення шестирічного віку. При цьому дохід сім'ї на розмір допомоги не впливає.

Однак передбачено обставини, за яких право на допомогу втрачається. Зокрема, відмова у виплатах можлива, якщо заявник отримує базову соцдопомогу за іншою постановою Кабміну, або в разі позбавлення батьківських прав, нецільового використання коштів, влаштування дітей на повне державне утримання або їхнього зарахування до інтернату. Виплати припиняються також у разі смерті дитини або одержувача, втрати статусу багатодітної сім'ї, а також якщо батько потрапив у місця позбавлення волі.

У ПФУ наголосили, що при виникненні таких обставин сім'я зобов'язана протягом десяти днів повідомити органи фонду.

Для оформлення допомоги один із батьків, який проживає з дітьми, має звернутися до уповноважених органів влади, до Центру надання адмінпослуг або сервісного центру ПФУ. При собі необхідно мати заяву встановленого зразка, паспорт, свідоцтва про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини (з шестирічного віку).

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.