Рост цен и массовые сокращения: какие планы и настроения украинских предпринимателей

В августе 2025 года украинский бизнес сохранил сдержанные ожидания относительно развития собственной деятельности.

Несмотря на небольшое улучшение настроений, предприниматели по-прежнему осторожны в прогнозах. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка Украины.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с июльских 48,3 пункта до 49,0 в августе. Однако показатель остается ниже нейтральной отметки в 50 пунктов, что указывает на преобладание осторожных оценок среди компаний.

На динамику деловой среды в положительную сторону повлияли сезонные факторы, активный потребительский спрос, стабильная работа энергосистемы и замедление инфляции. Вместе с тем бизнес продолжает ощущать давление со стороны разрушенной инфраструктуры, высоких затрат на восстановление и сырье, повышения тарифов на электроэнергию и дефицита кадров.

Относительно ценовой ситуации предприниматели ожидают умеренного роста стоимости товаров и услуг. Более осторожные прогнозы дают компании в сфере строительства, торговли и услуг, тогда как промышленность прогнозирует незначительное ускорение подорожания.

Разные настроения фиксируются и на рынке труда. В строительстве предприятия планируют расширять штаты, тогда как в промышленности, торговле и услугах — напротив, готовятся к сокращению персонала.

Опрос проводился с 4 по 21 августа и охватил 578 предприятий различных сфер экономики. Как уточнили в НБУ, его результаты отражают исключительно оценки бизнеса и не являются официальной позицией регулятора.

