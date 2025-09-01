Зростання цін і масові скорочення: які плани та настрої українських підприємців

У серпні 2025 року український бізнес зберіг стримані очікування щодо розвитку власної діяльності.

Попри невелике поліпшення настроїв, підприємці, як і раніше, обережні в прогнозах. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс з липневих 48,3 пункту до 49,0 у серпні. Однак показник залишається нижчим за нейтральну позначку в 50 пунктів, що вказує на переважання обережних оцінок серед компаній.

На динаміку ділового середовища в позитивний бік вплинули сезонні фактори, активний споживчий попит, стабільна робота енергосистеми та уповільнення інфляції. Водночас бізнес продовжує відчувати тиск з боку зруйнованої інфраструктури, високих витрат на відновлення та сировину, підвищення тарифів на електроенергію та дефіциту кадрів.

Щодо цінової ситуації підприємці очікують помірного зростання вартості товарів і послуг. Більш обережні прогнози дають компанії у сфері будівництва, торгівлі та послуг, тоді як промисловість прогнозує незначне прискорення подорожчання.

Різні настрої фіксуються і на ринку праці. У будівництві підприємства планують розширювати штати, тоді як у промисловості, торгівлі та послугах — навпаки, готуються до скорочення персоналу.

Опитування проводилося з 4 по 21 серпня і охопило 578 підприємств різних сфер економіки. Як уточнили в НБУ, його результати відображають виключно оцінки бізнесу і не є офіційною позицією регулятора.

