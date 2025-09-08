В Украине растет количество поддельных гривен: как не попасться на уловки мошенников

В Украине снова активизировались фальшивомонетчики — количество поддельных банкнот в обращении заметно выросло.

Related video

Если в предыдущие годы случаи подделки гривны были единичными, то в настоящее вреся их стало значительно больше. Фокус разобрался, где чаще всего можно их встретить и что делать, если в руки попали фальшивые деньги.

Фальшивые гривны в Украине — растет количество поддельных банкнот

На каждый миллион настоящих банкнот приходилось около 5,1 фальшивой. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял лишь 2,1, сообщили в Нацбанке.

Основная часть подделок приходилась на банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года. Лидером среди фальшивок стала купюра номиналом 500 гривен — на нее пришлось 78% всех выявленных случаев. Второе место заняла банкнота в 200 гривен, которая составила 18% подделок.

Остальные номиналы — от 1 до 1 000 гривен — не пользовались большой популярностью у мошенников и вместе составили лишь 4% всех подделок.

В Нацбанке подчеркнули, что уровень подделки гривны в 2024 году показал умеренный рост по сравнению с исключительно низкими показателями 2022–2023 годов. Таким образом, ситуация вернулась к уровню 2021 года, то есть периода до полномасштабного вторжения.

Фальшивые гривны в Украине — какие банкноты подделывают чаще

Среди гривневых банкнот чаще всего подделывают банкноты старого образца. На их долю приходится 94,5% всех выявленных подделок, сообщает НБУ в комментарии изданию SPEKA.

Лидером остается банкнота номиналом 500 гривен — она составляет 78% фальшивок. На втором месте — 200 гривен (18%). Банкноты нового образца, введенные в обращение с 2015 по 2020 годы, подделывают крайне редко: на миллион настоящих приходится лишь 0,3 поддельной.

В Нацбанке уточняют, что такие подделки, как правило, выполнены некачественно и рассчитаны на невнимательность граждан и работников торговли. В отношении иностранной валюты чаще всего выявляют поддельные доллары, преимущественно номиналом $100.

Фальшивые гривны в Украине — почему современные банкноты трудно подделать

В Украине подделать современные банкноты гривны становится все труднее. Причина — в обновленном дизайне банкнот, который включает более двух десятков элементов защиты, передается в материале издания "24 Канал".

Наиболее заметные среди них — специальные краски, меняющие цвет под разным углом, "оконные" защитные ленты с подвижными эффектами, а также элемент SPARK, переливающийся при наклоне. Эти технологии делают подделку практически невозможной, а проверку доступной каждому.

Чтобы убедиться в подлинности гривны, достаточно рассмотреть ее на свет или провести пальцами по рельефным деталям. В случае сомнений деньги можно передать на проверку в любой банк. Если банкнота окажется настоящей — ее вернут владельцу, если же поддельной — изымут без компенсации.

Где чаще всего можно встретить поддельные деньги

Чаще поддельные банкноты можно встретить там, где наличные расчеты преобладают, а проверка банкнот ведется поверхностно или вообще отсутствует, говорится в материале издания Rates.

Наиболее уязвимыми местами остаются рынки, базары и ярмарки. В быстром темпе торговли продавцы редко могут тщательно осматривать каждую гривну, что создает благоприятные условия для распространения подделок. Подобная ситуация характерна и для малых магазинов, киосков и МАФов, где часто нет оборудования для проверки денег.

Риск также растет при покупке товаров или услуг "с рук" — от техники или одежды до автомобилей. Особенно опасны обмены наличности вне банковских учреждений: через так называемых "валютчиков" или незнакомых людей.

Не менее уязвимыми считаются автозаправочные станции, ночные магазины, кафе и клубы. Здесь персонал работает в быстром ритме или часто меняется, поэтому контроль за банкнотами иногда формальный.

Что делать с поддельными деньгами

Если у вас появились подозрения, что в руках оказались фальшивые деньги, эксперты советуют не паниковать, а действовать по инструкции. Первым шагом стоит обратиться в банк: проверка гривен проводится бесплатно, тогда как за доллары и евро придется заплатить до 3 гривен за каждую банкноту, передает издание "РБК-Украина".

Если деньги окажутся настоящими, их вернут или обменяют на эквивалент. В случае выявления подделки банк пометит их штампом о недействительности и вернет их владельцу. Дальше дело переходит в полицию: правоохранители начнут расследование, чтобы установить источник фальшивок. При этом владельцу фальшивых денег компенсация не полагается.

Напомним, что 6 сентября в одном из микрорайонов города Чернигов обнаружили листовки, на которых нарисованы 100-гривневые купюры. Указанную "макулатуру" ВС РФ сбросили с беспилотника.

С 1 августа 2024 августа изымают из обращения банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах.