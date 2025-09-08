В Україні зростає кількість підроблених гривень: як не попастися на виверти шахраїв

В Україні знову активізувалися фальшивомонетники — кількість підроблених банкнот в обігу помітно зросла.

Якщо в попередні роки випадки підроблення гривні були поодинокими, то нині їх стало значно більше. Фокус розібрався, де найчастіше можна їх зустріти і що робити, якщо до рук потрапили фальшиві гроші.

Фальшиві гривні в Україні — зростає кількість підроблених банкнот

На кожен мільйон справжніх банкнот припадало приблизно 5,1 фальшивої. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 2,1, повідомили в Нацбанку.

Основна частина підробок припадала на банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Лідером серед фальшивок стала купюра номіналом 500 гривень — на неї припало 78% усіх виявлених випадків. Друге місце посіла банкнота в 200 гривень, на яку припало 18% підробок.

Решта номіналів — від 1 до 1 000 гривень — не користувалися великою популярністю у шахраїв і разом склали лише 4% усіх підробок.

У Нацбанку наголосили, що рівень підроблення гривні у 2024 році показав помірне зростання порівняно з винятково низькими показниками 2022-2023 років. Отже, ситуація повернулася до рівня 2021 року, тобто періоду до повномасштабного вторгнення.

Фальшиві гривні в Україні — які банкноти підробляють частіше

Серед гривневих банкнот найчастіше підробляють банкноти старого зразка. На їхню частку припадає 94,5% усіх виявлених підробок, повідомляє НБУ в коментарі виданню SPEKA.

Лідером залишається банкнота номіналом 500 гривень — вона становить 78% фальшивок. На другому місці — 200 гривень (18%). Банкноти нового зразка, введені в обіг з 2015 по 2020 роки, підробляють вкрай рідко: на мільйон справжніх припадає лише 0,3 підробленої.

У Нацбанку уточнюють, що такі підробки, як правило, виконані неякісно і розраховані на неуважність громадян і працівників торгівлі. Щодо іноземної валюти найчастіше виявляють підроблені долари, переважно номіналом $100.

Фальшиві гривні в Україні — чому сучасні банкноти важко підробити

В Україні підробити сучасні банкноти гривні стає все важче. Причина — в оновленому дизайні банкнот, який включає понад два десятки елементів захисту, передається в матеріалі видання "24 Канал".

Найпомітніші серед них — спеціальні фарби, що змінюють колір під різним кутом, "віконні" захисні стрічки з рухомими ефектами, а також елемент SPARK, що переливається під час нахилу. Ці технології роблять підроблення практично неможливим, а перевірку доступною кожному.

Щоб переконатися в достовірності гривні, достатньо розглянути її на світлі або провести пальцями по рельєфних деталях. У разі сумнівів гроші можна передати на перевірку в будь-який банк. Якщо банкнота виявиться справжньою — її повернуть власнику, якщо ж підробленою — вилучать без компенсації.

Де найчастіше можна зустріти підроблені гроші

Частіше підроблені банкноти можна зустріти там, де готівкові розрахунки переважають, а перевірку банкнот ведуть поверхнево або взагалі не проводять, ідеться в матеріалі видання Rates.

Найбільш уразливими місцями залишаються ринки, базари та ярмарки. У швидкому темпі торгівлі продавці рідко можуть ретельно оглядати кожну гривню, що створює сприятливі умови для поширення підробок. Подібна ситуація характерна і для малих магазинів, кіосків та МАФів, де часто немає обладнання для перевірки грошей.

Ризик також зростає під час купівлі товарів чи послуг "з рук" — від техніки чи одягу до автомобілів. Особливо небезпечні обміни готівки поза банківськими установами: через так званих "валютників" або незнайомих людей.

Не менш вразливими вважаються автозаправні станції, нічні магазини, кафе та клуби. Тут персонал працює у швидкому ритмі або часто змінюється, тож контроль за банкнотами іноді формальний.

Що робити з підробленими грошима

Якщо у вас з'явилися підозри, що в руках опинилися фальшиві гроші, експерти радять не панікувати, а діяти за інструкцією. Першим кроком варто звернутися до банку: перевірку гривень проводять безоплатно, тоді як за долари та євро доведеться заплатити до 3 гривень за кожну банкноту, передає видання "РБК-Україна".

Якщо гроші виявляться справжніми, їх повернуть або обміняють на еквівалент. У разі виявлення підробки банк позначить їх штампом про недійсність і поверне їх власнику. Далі справа переходить до поліції: правоохоронці почнуть розслідування, щоб встановити джерело фальшивок. Водночас власнику фальшивих грошей компенсація не належить.

Нагадаємо, що 6 вересня в одному з мікрорайонів міста Чернігів виявили листівки, на яких намальовані 100-гривневі купюри. Зазначену "макулатуру" ЗС РФ скинули з безпілотника.

З 1 серпня 2024 року вилучають з обігу банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003-2007 роках.