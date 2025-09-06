Россияне сбросили над Черниговом фальшивые гривны с агитацией (фото)

Утром субботы 6 сентября в одном из микрорайонов города Чернигов обнаружили листовки, на которых нарисованы 100-гривневые купюры.

Указанную "макулатуру" ВС РФ сбросили с беспилотника, проинформировали в местной полиции.

"Поделись координатами и помогай наводить огонь, получишь настоящие", — написано на листовках, которые напоминают купюры номиналом в 100 грн.

Правоохранители информируют, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации.

Полиция также предупреждает об уголовной ответственности за сотрудничество с оккупантами, в частности по распространению информации о расположении позиций и движении ВСУ, и призывает уничтожать вражескую пропаганду.

Напомним, 26-летний безработный, завербованный спецслужбами РФ через один из Telegram-каналов, корректировал ракетно-дронные атаки по южному региону Украины. Чтобы не вызвать подозрений выдавая себя за женщину, он отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж. Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Также Фокус писал об агенте, который, находясь в должности командира взвода, корректировал воздушные атаки ВС РФ по локациям подразделения, в котором служил. Предатель "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.