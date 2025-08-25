Шпионил за ВСУ под видом женщины: жителя Одесской области посадили на 15 лет

26-летний безработный, завербованный спецслужбами РФ через один из Telegram-каналов, корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по южному региону Украины.

Чтобы не вызывать подозрений, он отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж, сообщили в Службе безопасности Украины.

Выдавая себя в женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для ударов ВС РФ. В зоне особого внимания были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал куратору отчет в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах.

Мужчину, которого, по информации одного из одесских пабликов зовут Иван Вишован, сотрудники СБУ задержали по месту жительства в январе этого года. Во время обысков у него изъяли три телефона, которые тот использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

Во время обыска у мужчины изъяли телефоны с доказательством его работы на спецслужбы РФ Фото: Офис генпрокурора

После расследования дело передали в суд. Прокуроры доказали, что мужчина собирал и передавал представителям спецслужб России информацию о местоположении воинских частей, перемещении личного состава и техники ВСУ на территории Измаильского района.

С момента задержания и до вынесения приговора он находился под стражей.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

