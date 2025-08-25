Шпигував за ЗСУ під виглядом жінки: жителя Одеської області посадили на 15 років

26-річний безробітний, завербований спецслужбами РФ через один із Telegram-каналів, коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України.

Щоб не викликати підозр, він відростив довге волосся, одягав жіночий одяг і використовував макіяж, повідомили в Службі безпеки України.

Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ударів ЗС РФ. У зоні особливої уваги були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Він обходив місцевість і приховано фіксував українські об'єкти, а потім передавав куратору звіт у вигляді текстових повідомлень, фотознімків і позначок на електронних картах.

Чоловіка, якого, за інформацією одного з одеських пабліків звати Іван Вишован, співробітники СБУ затримали за місцем проживання в січні цього року. Під час обшуків у нього вилучили три телефони, які той використовував для збору розвідданих і контактів із куратором.

Під час обшуку в чоловіка вилучили телефони з доказом його роботи на спецслужби РФ Фото: Офіс генпрокурора

Після розслідування справу передали до суду. Прокурори довели, що чоловік збирав і передавав представникам спецслужб Росії інформацію про місцезнаходження військових частин, переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території Ізмаїльського району.

З моменту затримання і до винесення вироку він перебував під вартою.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Ми також повідомляли, що агент РФ проник у бойову бригаду ЗСУ на Куп'янському напрямку і "зливав" спецслужбам локації власного підрозділу.