Росіяни скинули над Черніговом фальшиві гривні з агітацією (фото)

Зранку суботи 6 вересня в одному із мікрорайонів міста Чернігів виявили листівки, на яких намальовані 100-гривневі купюри.

Related video

Зазначену "макулатуру" ЗС РФ скинули з безпілотника, поінформували у місцевій поліції.

"Поділися координатами і допомагай наводити вогонь, отримаєш справжні", — написано на листівках, які нагадують купюри у 100 грн.

Правоохоронці інформують, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Поліція також попереджає про кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами, зокрема щодо поширення інформації про розташування позицій та рух ЗСУ й закликає знищувати ворожу пропаганду.

Нагадаємо, 26-річний безробітний, завербований спецслужбами РФ через один із Telegram-каналів, коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України. Щоб не викликати підозр видаючи себе за жінку, він відростив довге волосся, одягав жіночий одяг і використовував макіяж. Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Фокус писав про агента, який, перебуваючи на посаді командира взводу, коригував повітряні атаки ЗС РФ по локаціях підрозділу, у якому служив. Зрадник "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.