Почти вдвое меньше средней: зарплаты украинских учителей остаются одними из самых низких в стране

В 2025 году уровень зарплат в сфере образования в Украине остается одним из самых низких среди всех отраслей экономики.

Средняя заработная плата штатных работников образовательной сферы составляет 16 029 гривен. Об этом сообщает портал Osvita.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Для сравнения, в целом по стране средняя зарплата в июле достигла 26 499 гривен. При этом в ряде отраслей оплата труда значительно выше. Так, в сфере информации и телекоммуникаций средний показатель составил 67 222 гривны, в финансовой и страховой деятельности — 55 994 гривны, а в профессиональной, научной и технической — 34 068 гривен.

В государственном управлении и обороне в среднем зарабатывают 33 896 гривен, в оптовой и розничной торговле — 31 424 гривны, в промышленности — 29 063 гривны. На транспорте, в почтовых и курьерских службах зарплата составляет около 26 612 гривен, в строительстве — 22 775 гривен, а в сфере операций с недвижимостью — почти 22 700 гривен.

Еще ниже, чем у педагогов, доходы только у работников библиотек, архивов, музеев и сферы культуры — их средняя зарплата не превышает 15 тысяч гривен.

Региональные различия также заметны: в столице средний уровень зарплат в июле составил 40 546 гривен, тогда как в Черновицкой области — всего 19 202 гривны.

Напомним, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено. В государственном бюджете отсутствуют ресурсы для выполнения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей установление должностного оклада учителя самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат.

Также с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.