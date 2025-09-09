Майже вдвічі менші за середню: зарплати українських вчителів залишаються одними з найнижчих у країні

У 2025 році рівень зарплат у сфері освіти в Україні залишається одним із найнижчих серед усіх галузей економіки.

Related video

Середня заробітна плата штатних працівників освітньої сфери становить 16 029 гривень. Про це повідомляє портал Osvita.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Для порівняння, загалом по країні середня зарплата в липні сягнула 26 499 гривень. При цьому в низці галузей оплата праці значно вища. Так, у сфері інформації та телекомунікацій середній показник становив 67 222 гривні, у фінансовій та страховій діяльності — 55 994 гривні, а у професійній, науковій та технічній — 34 068 гривень.

У державному управлінні та обороні в середньому заробляють 33 896 гривень, в оптовій та роздрібній торгівлі — 31 424 гривні, у промисловості — 29 063 гривні. На транспорті, у поштових і кур'єрських службах зарплата становить близько 26 612 гривень, у будівництві — 22 775 гривень, а у сфері операцій з нерухомістю — майже 22 700 гривень.

Ще нижчі, ніж у освітян, доходи тільки у працівників бібліотек, архівів, музеїв і сфери культури — їхня середня зарплата не перевищує 15 тисяч гривень.

Регіональні відмінності також помітні: у столиці середній рівень зарплат у липні становив 40 546 гривень, тоді як у Чернівецькій області — лише 19 202 гривні.

Нагадаємо, у 2026 році українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак підвищення зарплат поки що не передбачено. У державному бюджеті відсутні ресурси для виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат.

Також з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.