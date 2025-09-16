Украинские дроны ликвидировали один из крупнейших российских НПЗ: как это повлияло на цены на нефть

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в городе Кириши остановил ключевую технологическую установку после атаки украинского беспилотника 14 сентября.

Остановленная установка обеспечивала переработку около 40% нефти на заводе. Ремонт оборудования может занять примерно месяц. Об этом сообщает издание Reuters.

Несмотря на это, руководство предприятия намерено увеличить загрузку остальных мощностей, работающих на 20% от номинала, чтобы компенсировать простои. Таким образом, переработка нефти на заводе сохранится примерно на уровне 75% от полной мощности.

Журналисты напоминают, что НПЗ в Киришах способен перерабатывать до 20 миллионов тонн нефти в год. В 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России. При этом было произведено 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 тысяч тонн битума.

Агентство отмечает, что на фоне успешных атак украинских беспилотников, обсуждений возможных новых американских санкций против России и прогнозируемого снижения запасов нефти в США, цены на "черное золото" 16 сентября практически не изменились.

Согласно данным портала Investing, по состоянию на сегодня стоимость нефти марки Brent снизилась на 6 центов и составила 67,38 доллара за баррель, а котировки американской нефти WTI упали на 3 цента — до 63,27 доллара за баррель.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.