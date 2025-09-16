Українські дрони ліквідували один із найбільших російських НПЗ: як це вплинуло на ціни на нафту

Один із найбільших нафтопереробних заводів у місті Кириші зупинив ключову технологічну установку після атаки українського безпілотника 14 вересня.

Зупинена установка забезпечувала переробку близько 40% нафти на заводі. Ремонт обладнання може зайняти приблизно місяць. Про це повідомляє видання Reuters.

Незважаючи на це, керівництво підприємства має намір збільшити завантаження інших потужностей, що працюють на 20% від номіналу, щоб компенсувати простої. Таким чином, переробка нафти на заводі збережеться приблизно на рівні 75% від повної потужності.

Журналісти нагадують, що НПЗ у Киришах здатний переробляти до 20 мільйонів тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 17,5 мільйона тонн, що склало 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. При цьому було вироблено 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту і 600 тисяч тонн бітуму.

Агентство зазначає, що на тлі успішних атак українських безпілотників, обговорень можливих нових американських санкцій проти Росії та прогнозованого зниження запасів нафти у США, ціни на "чорне золото" 16 вересня практично не змінилися.

Згідно з даними порталу Investing, станом на сьогодні вартість нафти марки Brent знизилася на 6 центів і становила 67,38 долара за барель, а котирування американської нафти WTI впали на 3 центи — до 63,27 долара за барель.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.