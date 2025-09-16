Реальный уровень зарплат намного ниже, чем показывает Госстат: эксперт объяснил, в чем причина

В Украине реальные доходы работников оказываются значительно ниже официальных данных Госстата. Причина в том, что государственная статистика не учитывает заработки сотрудников микропредприятий и физических лиц-предпринимателей, где заняты не менее полутора миллионов человек.

Related video

Госстат собирает данные только по предприятиям с численностью от десяти работников, тогда как на малых компаниях и у ФЛП ситуация иная. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии изданию NV.

Он подчеркнул, что разрыв особенно заметен при сравнении данных Пенсионного фонда и Госстата. В июле 2025 года средняя зарплата для расчета пенсий составила 20 456 грн — это почти на 6 тысяч меньше, чем официально обнародованная Госстатом сумма в 26 499 грн. Разница достигает около 22%.

При этом наиболее высокие заработки зафиксированы в IT-сфере — более 67 тыс. грн. В промышленности средняя зарплата составляет около 29 тыс. грн, а в строительстве — лишь 22,7 тыс. грн. В то же время в базе Государственной службы занятости средний показатель по вакансиям — 14,5 тыс. грн, а минимальные предложения начинаются с 8,7 тыс. грн.

Мирошниченко назвал тревожным факт, что в базовых отраслях зарплаты остаются относительно низкими. Дополнительным фактором является и теневая занятость: по оценкам международных экспертов, до 20% украинской экономики может работать вне официального поля.

"Те, кто нанимают людей неофициально, нарушают правила честной конкуренции и ставят в неравные условия бизнес, который исправно платит налоги, ЕСВ и военный сбор", — подчеркнул глава Конфедерации работодателей.

Как сообщал Фокус, недавно Кабинет министров Украины утвердил новые правила выплат для педагогических работников, которые затрагивают ежегодное вознаграждение, надбавки за стаж и доплаты за инклюзивное обучение.

Также Фокус писал, что в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда.