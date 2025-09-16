Реальний рівень зарплат набагато нижчий, ніж показує Держстат: експерт пояснив, у чому причина

В Україні реальні доходи працівників виявляються значно нижчими за офіційні дані Держстату. Причина в тому, що державна статистика не враховує заробітки співробітників мікропідприємств і фізичних осіб-підприємців, де зайнято щонайменше півтора мільйона осіб.

Держстат збирає дані тільки по підприємствах з чисельністю від десяти працівників, тоді як на малих компаніях і у ФОП ситуація інша. Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в коментарі виданню NV.

Він наголосив, що розрив особливо помітний при порівнянні даних Пенсійного фонду та Держстату. У липні 2025 року середня зарплата для розрахунку пенсій становила 20 456 грн — це майже на 6 тисяч менше, ніж офіційно оприлюднена Держстатом сума в 26 499 грн. Різниця сягає близько 22%.

При цьому найвищі заробітки зафіксовано в IT-сфері — понад 67 тис. грн. У промисловості середня зарплата становить близько 29 тис. грн, а в будівництві — лише 22,7 тис. грн. Водночас у базі Державної служби зайнятості середній показник за вакансіями — 14,5 тис. грн, а мінімальні пропозиції починаються з 8,7 тис. грн.

Мірошниченко назвав тривожним факт, що в базових галузях зарплати залишаються відносно низькими. Додатковим фактором є і тіньова зайнятість: за оцінками міжнародних експертів, до 20% української економіки може працювати поза офіційним полем.

"Ті, хто наймають людей неофіційно, порушують правила чесної конкуренції та ставлять у нерівні умови бізнес, який справно платить податки, ЄСВ і військовий збір", — наголосив голова Конфедерації роботодавців.

