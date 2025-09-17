Жизнь беженцев в ЕС изменится: как союзники готовятся к возвращению украинцев домой

Евросоюз постепенно готовится к завершению программы временной защиты для украинцев, оказавшихся в Европе из-за войны. Однако количество граждан Украины, которые переезжают в европейские страны, не уменьшается.

Related video

Отдельные государства уже внедряют изменения в системе выплат и обсуждают ужесточение правил пребывания и возвращения тех, кто не работает или не соответствует требованиям временной защиты. Фокус собрал все, что известно на данный момент о правилах пребывания украинцев заграницей и получению помощи.

ЕС готовится к прекращению временной защиты украинцев и их возвращению домой

Совет Европейского союза утвердил новую концепцию поддержки украинских переселенцев, которая предусматривает постепенное возвращение граждан в Украину и их реинтеграцию в родное общество. Одновременно документ открывает возможности для перехода на другие формы проживания в странах ЕС, когда условия в Украине станут безопасными.

По информации пресс-службы Совета ЕС, государства-члены получат рекомендации предоставлять украинцам национальные виды на жительство на основании трудоустройства, обучения или участия в других образовательных программах.

В рамках концепции также предполагается внедрение программ добровольного возвращения, которые будут действовать ограниченное время. Все условия таких программ должны согласовываться с украинскими властями и другими странами ЕС.

Евросоюз подчеркивает, что основной целью этих мер является обеспечение безопасного, организованного и гибкого процесса возвращения переселенцев, а также их последующей интеграции в украинское общество.

Украинские беженцы в Германии — что говорят в правительстве

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Rheinische Post предложил рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев из Германии на родину. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение потока мигрантов, в стране все еще остается много людей, "не имеющих права на проживание".

Зедер отметил, что следующим шагом должны стать последовательные репатриации и депортации, если украинцы не работают в Германии. По его словам, многие получают выплаты, но не делают взносов в систему социального обеспечения, что вызывает недовольство среди местного населения.

"Мир пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране", – заявил премьер Баварии. Он добавил, что доля работающих украинцев в Германии заметно ниже, чем в других европейских странах, и это необходимо срочно изменить.

Кроме того, Зедер выразил сомнение по поводу размещения войск НАТО в Украине, отметив, что Россия никогда бы этого не допустила. По его мнению, такой шаг стал бы предвестником вступления страны в Альянс, однако бундесвер к этому не готов.

"Он на пределе возможностей, как в финансовом, так и в личном составе. Поэтому снова необходим призыв. В конечном счете, от этого никуда не деться", – подчеркнул глава правительства Баварии.

Украинские беженцы в Польше — к каким изменениям готовиться

С 1 февраля 2026 года в Польше заработает новая электронная система выплат для украинских беженцев. Ее разработало Управление социального страхования (ZUS) совместно с Пограничной службой, чтобы точнее проверять право на получение помощи, сообщает издание In Poland.

Все украинцы, которые уже получают социальные выплаты, должны будут повторно подать заявки в электронном виде. В форме необходимо будет указать место обучения ребенка и профессиональный статус заявителя.

В Министерстве внутренних дел и администрации (МВДиА) объясняют, что цель изменений — повысить прозрачность и точность данных, а также гарантировать своевременную выплату помощи. ZUS будет обрабатывать заявки постоянно, чтобы выплаты не задерживались.

Действующие правила останутся в силе до 31 января 2026 года. В течение этого времени запланирована информационная кампания, которая поможет получателям подготовиться к переходу на новую систему. В МВДиА уточняют, что до конца января изменений в порядке выплат не будет.

В ведомстве предупреждают, что после запуска новой системы часть людей может не подать заявки повторно или не соответствовать новым требованиям. По предварительным оценкам, количество бенефициаров сначала сократится примерно на 10%, а затем будет постепенно уменьшаться.

Беженцы в Латвии — к чему готовиться украинцам

В Латвии наблюдается снижение общественной поддержки украинских беженцев. Такой вывод содержится в новом исследовании, проведенном аналитическим центром Providus, которое посвящено интеграции украинцев и отношению латвийского общества к новым прибывшим.

Специалисты опросили 457 человек в апреле–мае 2024 года, чтобы оценить, как украинцы адаптируются в Латвии и насколько местные жители готовы принимать новых беженцев. Точная численность украинцев в стране остается неизвестной: официальные данные различаются.

"Есть те, кто зарегистрирован — это более 40 тысяч человек. В январе их было 43 тысячи. Но по данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают около 27 тысяч украинцев", — пояснила исследовательница Providus Даце Мейлия.

Согласно исследованию, почти половина трудоспособных беженцев (47%) нашли работу в Латвии, а 1010 граждан Украины зарегистрированы как самозанятые. Однако большинство трудоустроенных работают на низкоквалифицированных должностях — уборщиками, кухонными работниками и подсобными рабочими. При этом 30% опрошенных имеют высшее образование, столько же — среднее или профессиональное. Только 1% смогли устроиться по специальности, например, в медицине, фармакологии или образовании. Главным препятствием для качественного трудоустройства остается необходимость знать латышский язык.

Отдельной проблемой исследователи отметили высокий уровень детей, не включенных в местную систему образования.

"Около 1800 детей не посещают школы. По данным бюро статистики, это примерно 30% всех детей", — отметила Мейлия.

Родители и эксперты указывают, что в школах часто придерживаются обычной программы без дополнительной языковой поддержки, что ограничивает возможности детей изучать предметы и общаться со сверстниками.

Украинцы в Британии — продолжится ли помощь беженцам

Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на два года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер. Программа предоставляет украинцам, получившим временную защиту в Соединенном Королевстве, возможность оставаться в стране на легальных и безопасных условиях.

Министр подчеркнула, что поддержка Украины и ее граждан остается приоритетом для Лондона.

"Мы продолжим делать свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны", — отметила Купер.

Помимо продления программы для украинских граждан, Великобритания подтвердила готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий. В частности, Лондон обеспечивает лечение детей, получивших тяжелые ранения в секторе Газа.

Отдельное внимание уделяется образованию: новая группа студентов-беженцев получит возможность учиться в британских университетах. Это решение отражает стремление страны сочетать гуманитарную поддержку с развитием образовательных возможностей для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Украинские беженцы в Португалии — что известно о помощи

Португальское правительство приняло решение усилить меры контроля за миграцией. 16 июля Национальная ассамблея страны проголосовала за пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил въезда и пребывания иностранных граждан, в том числе и украинцев. Уже на следующий день президент Марселу Ребелу ди Соза подписал закон о создании нового полицейского подразделения, которое будет следить за мигрантами, пишет издание Publico.

Новое подразделение — "Полиция по делам иностранцев" — будет работать в аэропортах, патрулировать улицы и заниматься депортацией нелегальных иммигрантов. При этом ряд изменений, касающихся Закона об иностранцах, все еще находится на рассмотрении главы государства.

20 июля премьер-министр Луис Монтенегро заявил, что президент воспользуется своей конституционной функцией и внимательно изучит одобренный парламентом антииммиграционный пакет. Марселу Ребелу ди Соза может либо утвердить закон, либо отправить его на доработку, либо наложить вето.

Новые правила затрагивают как уже находящихся в Португалии мигрантов, так и тех, кто только планирует приехать. Среди основных изменений — отмена так называемого "выражения заинтересованности", позволяющего приезжать без визы и легализоваться на месте, а также введение специальной визы для поиска квалифицированной работы.

Напомним, 26 августа Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утром 28 августа рассказал, что за границу по новым правилам уже выехали первые мужчины. Он также пояснил, что для выезда молодым людям от 18 до 22 лет включительно необходим загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном формате.