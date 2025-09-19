Индийские нефтепереработчики сохраняют приверженность российской нефти, несмотря на возобновление переговоров с Вашингтоном.

Related video

Внутренний спрос на топливо в стране растет после сезона муссонов, что побуждает компании продолжать закупки российского сырья. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным источников издания, закупки российской нефти планируются на ноябрь и декабрь, однако объемы поставок могут оказаться ниже рекордных показателей прошлых лет. При этом система отслеживания судов зафиксировала, что в период с 17 августа по 14 сентября экспорт нефти из России в Индию сократился до одного миллиона баррелей в сутки — минимального уровня за два года. Тем не менее эксперты ожидают, что этот показатель будет постепенно расти.

В то же время индийские компании проявляют осторожность, стараясь не зависеть слишком сильно от одного поставщика. Они продолжают участвовать в тендерах и искать альтернативные источники сырья. Например, государственная Indian Oil Corp ежемесячно закупает один крупный танкер бразильской нефти, чтобы диверсифицировать поставки.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.