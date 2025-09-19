Попри тиск Трампа: Індія не відмовиться від російської нафти, — Bloomberg

Індійські нафтопереробники зберігають прихильність російській нафті, незважаючи на відновлення переговорів з Вашингтоном.

Внутрішній попит на паливо в країні зростає після сезону мусонів, що спонукає компанії продовжувати закупівлі російської сировини. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними джерел видання, закупівлі російської нафти заплановано на листопад і грудень, однак обсяги поставок можуть виявитися нижчими за рекордні показники минулих років. Водночас система відстеження суден зафіксувала, що в період із 17 серпня до 14 вересня експорт нафти з Росії до Індії скоротився до одного мільйона барелів на добу — мінімального рівня за два роки. Проте експерти очікують, що цей показник буде поступово зростати.

Водночас індійські компанії проявляють обережність, намагаючись не залежати занадто сильно від одного постачальника. Вони продовжують брати участь у тендерах і шукати альтернативні джерела сировини. Наприклад, державна Indian Oil Corp щомісяця закуповує один великий танкер бразильської нафти, щоб диверсифікувати поставки.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.