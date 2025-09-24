Отопительный сезон 2025/2026: когда дадут тепло в дома украинцев

Первой отопление запустила Ровненская область, однако тепло дадут не во все населенные пункты региона. В Киеве к отопительному сезону 2025/2026 готовы почти 90% домов, но его старта еще придется подождать.

В городе Вараш и селе Заболотье Ровненской области отопительный сезон 2025/2026 годов начинается уже с 24 сентября. Об этом заявил варашский городской голова Александр Мензула.

"В первую очередь теплоноситель будет подан в учреждения дошкольного образования, школы, медицинские учреждения, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учеников и пациентов. Управляющие компании и ОСМД самостоятельно принимают решение о регулировании подачи теплоносителя во внутридомовых сетях в соответствии с потребностями жителей", — отметил он.

Когда включают отопление: постановление Кабмина

Согласно постановлению правительства по поставкам тепловой энергии решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. При этом власти должны учитывать климатические условия.

Тепло дают в дома после того как в течение трех суток средняя температура не превышает +8 градусов.

Как передали в "Телеграфе", преимущественно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября, но все зависит от погоды. В первую очередь тепло дают в детские сады, школы и больницы, а уже после них доходит очередь и до жилых домов.

Когда включают отопление: готова ли Украина

Премьер-министр Юлия Свириденко 11 сентября информировала, что инфраструктура готова к отопительному сезону более чем на 80% по основным секторам. В Украине подготовили к холодам 115 тысяч домов и почти 22 тысяч объектов соцсферы.

В Киеве, как сообщал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, по состоянию на середину сентября к отопительному сезону были готовы почти 90% жилых домов.

