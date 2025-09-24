Опалювальний сезон 2025/2026: коли дадуть тепло в домівки українців

Першою опалення запустила Рівненська область, однак тепло дадуть не в усі населені пункти регіону. У Києві до опалювального сезону 2025/2026 готові майже 90% будинків, але на його старт ще доведеться почекати.

У місті Вараш та селі Заболоття Рівненської області опалювальний сезон 2025/2026 років починається вже з 24 вересня. Про це заявив вараський міський голова Олександр Мензула.

"Насамперед теплоносій буде подано до закладів дошкільної освіти, шкіл, медичних закладів, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів та пацієнтів. Управляючі компанії та ОСББ самостійно приймають рішення щодо регулювання подачі теплоносія у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців", — зазначив він.

Коли включають опалення: постанова Кабміну

Відповідно до постанови уряду щодо постачання теплової енергії рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. При цьому влада має враховувати кліматичні умови.

Тепло дають у будинки після того як протягом трьох діб середня температура не перевищує +8 градусів.

Як передали у "Телеграфі", переважно опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня, але усе залежить від погоди. Насамперед тепло дають у дитячі садки, школи та лікарні, а вже після них доходить черга й до житлових будинків.

Коли включають опалення: чи готова Україна

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 вересня інформувала, що інфраструктура готова до опалювального сезону на понад 80% по основних секторах. В Україні підготували до холодів 115 тисяч будинків і майже 22 тисяч об’єктів соцсфери.

У Києві, як повідомляв заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, станом на середину вересня до опалювального сезону були готові майже 90% житлових будинків.

