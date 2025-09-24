Рекордно низкий уровень за 5 лет: украинские дроны уничтожили экспорт дизеля из России, — FT

Экспорт дизельного топлива из России опустился к минимальным показателям с 2020 года.

Related video

Причиной послужили регулярные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом сообщает Financial Times.

С начала августа атаке подверглись 16 из 38 российских НПЗ, при этом часть объектов пострадала неоднократно. По оценке исследовательской группы Energy Aspects, в результате были выведены из строя мощности, перерабатывающие около 1 млн баррелей нафты в день.

Эксперты называют эту кампанию одной из самых успешных для Украины.

"Это, пожалуй, самая эффективная кампания, которую Украина проводила", — отметил руководитель отдела ценообразования компании Argus Бенедикт Джордж.

Россия остается вторым в мире экспортером дизельного топлива, значительная часть которого отправляется в Турцию. При этом, в отличие от бензина, Москва пока не ограничивает поставки солярки за рубеж: производство дизеля в стране превышает внутренний спрос более чем на 50%. Это топливо активно используется как в сельском хозяйстве, так и военными подразделениями, включая танковые войска.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.