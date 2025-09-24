Рекордно низький рівень за 5 років: українські дрони знищили експорт дизеля з Росії, — FT

Експорт дизельного палива з Росії опустився до мінімальних показників з 2020 року.

Related video

Причиною послужили регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляє Financial Times.

З початку серпня атаки зазнали 16 із 38 російських НПЗ, при цьому частина об'єктів постраждала неодноразово. За оцінкою дослідницької групи Energy Aspects, унаслідок цього було виведено з ладу потужності, що переробляють близько 1 млн барелів нафти на день.

Експерти називають цю кампанію однією з найуспішніших для України.

"Це, мабуть, найефективніша кампанія, яку Україна проводила", — зазначив керівник відділу ціноутворення компанії Argus Бенедикт Джордж.

Росія залишається другим у світі експортером дизельного пального, значна частина якого відправляється до Туреччини. При цьому, на відміну від бензину, Москва поки що не обмежує постачання солярки за кордон: виробництво дизеля в країні перевищує внутрішній попит більш ніж на 50%. Це паливо активно використовується як у сільському господарстві, так і військовими підрозділами, включно з танковими військами.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.