Кабмин готовит запуск новой пенсионной системы в Украине: детали

Правительство Украины планирует переход к единой прогнозируемой пенсионной системе, которая будет напрямую связывать размер пенсии с уплаченными страховыми взносами и их продолжительностью.

Согласно новой модели, специальные пенсии будут трансформированы в профессиональные, а также введена обязательная накопительная система пенсионного обеспечения. Она станет дополнением к существующей солидарной системе и призвана сделать выплаты более прозрачными и прогнозируемыми. Об этом сообщается в проекте Программы деятельности Кабинета министров, зарегистрированный в парламенте (№14069).

В ближайшие месяцы правительство планирует подать в Верховную Раду несколько законопроектов. Среди них – документ о накопительной системе, изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также инициативы по совершенствованию учета пенсионных прав и профессиональных пенсионных программ.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о выплатах пенсий и пожизненного денежного содержания для судей в отставке.

Реализация этих мер в 2026 году должна привести к значительному улучшению пенсионного обеспечения. Ожидается, что около 5 млн украинцев смогут получать пенсии не менее 4000 гривен.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.

