Кабмін готує запуск нової пенсійної системи в Україні: деталі

Уряд України планує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи, яка безпосередньо пов'язуватиме розмір пенсії зі сплаченими страховими внесками та їхньою тривалістю.

Згідно з новою моделлю, спеціальні пенсії буде трансформовано в професійні, а також запроваджено обов'язкову накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Вона стане доповненням до наявної солідарної системи та покликана зробити виплати прозорішими та прогнозованішими. Про це повідомляється в проєкті Програми діяльності Кабінету міністрів, зареєстрованому в парламенті (№14069).

Найближчими місяцями уряд планує подати до Верховної Ради кілька законопроєктів. Серед них — документ про накопичувальну систему, зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також ініціативи щодо вдосконалення обліку пенсійних прав і професійних пенсійних програм.

Крім того, буде розглянуто законопроєкти про виплати пенсій і довічного грошового утримання для суддів у відставці.

Реалізація цих заходів у 2026 році має призвести до значного поліпшення пенсійного забезпечення. Очікується, що близько 5 млн українців зможуть отримувати пенсії не менше 4000 гривень.

