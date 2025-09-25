Новый статус или возвращение в Украину: ЕС ставит перед выбором беженцев

Совет Европейского Союза опубликовал рекомендации о постепенном прекращении действия временной защиты для украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны.

Документ определяет порядок перехода на другие правовые статусы пребывания в ЕС, а также подготовку к добровольному возвращению в Украину, когда условия будут благоприятными. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно рекомендациям, украинцам предстоит сделать выбор: остаться в ЕС, оформив новый статус — например, разрешение на проживание по работе, учебе, семейным обстоятельствам или самозанятости, — либо готовиться к возвращению домой. При этом совмещать временную защиту и другие разрешения не разрешается.

Предусмотрены ознакомительные поездки в Украину, чтобы граждане могли проверить состояние имущества или оценить условия для возвращения. После завершения действия временной защиты, которая продлится до 4 марта 2027 года, страны ЕС запустят программы добровольного возвращения при финансовой поддержке Союза. Они обеспечат помощь с жильем, медицинскими услугами и социальной адаптацией. Ориентировочный срок таких программ — год после окончания защиты. Логистическую поддержку будет оказывать агентство Frontex.

Напомним, что украинцы за рубежом, которые вынужденно покинули страну из-за начала российской агрессии, все чаще думают о возвращении домой, однако при этом остаются в других странах. Об этом утверждают результаты исследования Gradus Research, объясняя такую ситуацию тем, что люди стремятся к стабильности.

В то же время пребывание украинских беженцев в определенных странах испытывает определенные ограничения из-за правительственных решений. Так, 6 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ограничивает уровень помощи украинским беженцам, которые нашли убежище в Венгрии.